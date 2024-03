La Junta convoca una reunión en Turismo tras la revuelta de los alcaldes por la tasa turística

La Junta de Andalucía abordará la implantación de la tasa turística y el decreto para la regulación de las viviendas turísticas en una reunión estratégica que tendrá lugar el martes 19 de marzo en la Consejería de Turismo en Sevilla.

La intención del Gobierno andaluz en esa cita, de tipo técnico y político, es aunar criterios y establecer una estrategia en esta cuestión. Así lo confirmó el delegado de Turismo en Córdoba, Eduardo Lucena, después de que el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, pidiese ayer a la administración andaluza un marco legal para regular una tasa que ciudades como Barcelona cobran a los turistas desde hace años.

Tras publicarse esta información, la Consejería de Turismo desmintió al delegado de su departamento en Córdoba y negó que sea una reunión extraordinaria. Enmarcó el encuentro en la cita que se mantiene con periodicidad desde la Consejería con los delegados en las provincias. "No hay cambio de posición. Consenso y hablamos", aseguraron fuentes del área de Arturo Bernal.

Tras Córdoba, los alcaldes de Sevilla, Málaga y Granada también han salido a pedir una norma que ampare que los ayuntamientos puedan fijar este canon. El Correo de Andalucía avanzó el pasado lunes que hay un debate interno en el Consejo de Gobierno de Juanma Moreno y una discusión con los alcaldes, con posiciones encontradas sobre si es necesario o no aprobar esa normativa. La Consejería de Turismo hasta el momento se ha negado en rotundo a abrir este debate.

Sin embargo, tras levantar la mano los alcaldes, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, mostró una postura más flexible y manifestó que la Junta de Andalucía está dispuesta sentarse a hablar “con quien sea” sobre la aplicación de la tasa turística pero siempre desde la base de un consenso previo con el sector que “en estos momentos no existe”. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Bernal sostuvo que la Junta es “muy consciente y muy sensible” con las necesidades que tienen los alcaldes de las grandes ciudades y de los municipios turísticos que tienen necesidades de cubrir esos servicios públicos que se producen como consecuencia de la llegada de turistas.

Situación actual

El delegado de Turismo en Córdoba, por su parte, recordó, tal y como avanzó Diario Córdoba, de la misma empresa editora El Correo de Andalucía, que en esa reunión de la próxima semana se abrirá un debate aunque, en estos momentos, la Junta de Andalucía deja en manos de los ayuntamientos que puedan regular una tasa turística en sus municipios. Eso sí, apela al diálogo para adoptar una postura conjunta en la comunidad autónoma. “No nos cerramos a que pueda haber tasa turística pero vamos a ver la mejor manera para que todo el mundo esté de acuerdo, porque confrontar algo por confrontar no se puede hacer; quizá los empresarios, no de la manera de tasa turística, puedan aportar otras soluciones", señaló el portavoz de Turismo cordobés.

Como hizo Bellido, el delegado de Turismo de la Junta estableció la posible implantación de la tasa “a medio o largo plazo” y apuntó la obligación de escuchar al tejido empresarial que “aparentemente está en contra”. Precisamente desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) fueron taxativos en el rechazo al cobro de una cuota a quienes visitan Andalucía.

La palabra "tasa"

En el Gobierno andaluz prefieren no hablar de tasa turística. "Cada vez que alguien habla de tasa parece que marca una barrera, pero creo que puede haber elementos para amortiguar y soportar el impacto económico grande el que genera el turismo", abundó el delegado de Turismo. En todo caso, desde la Junta de Andalucía se apela al diálogo para tratar de acordar una postura común. “Lo que más me gusta es que todos apelan al diálogo; ahora hay que darle un tiempo de poso para que esto se vea y se pueda implantar o no, o con una fórmula que no implique la palabra tasa y ver qué opinan todos los agentes implicados: los ayuntamientos y los empresarios, que son el principal beneficiado o perjudicado con cualquier decisión que tomemos”, aseguraron desde la Consejería de Turismo.

Rechazo empresarial

Hasta la fecha los más contundentes en el rechazo han sido los empresarios. La Confederación de Empresarios de Andalucía ya mostró este rechazo a la tasa y la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) también mostró su “oposición frontal” a la tasa. “Este impuesto puede restar competitividad al sector y disuadir la llegada de turistas”, aseveran. “Somos totalmente contrarios a este impuesto”, subrayó el presidente de la federación, Juan Zapata, en declaraciones a Europa Press, recalcando que el turismo “a día de hoy, es uno de los principales input en el PIB de nuestra región”.

Entre los alcaldes andaluces tampoco hay consenso. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se sumó al regidor de Sevilla, José Luis Sanz, en la defensa de la tasa turística como medida para revertir el impacto que genera esta industria en las ciudades con mayor afluencia de visitantes. “Siempre me he declarado a favor de ello”, atajó el regidor malagueño ante preguntas de la prensa, asegurando que entiende que es una medida que “el ciudadano ve bien”. “El turista, aunque contribuya indirectamente con sus gastos por la vía de impuestos y los ingresos de recaudación, pues hay una aplicación muy directa del disfrute que hace de la ciudad, que es pagada por los ciudadanos”, sostuvo.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, consideró que “es oportuno” abrir el debate de la tasa turística y que este sea liderado por la Junta de Andalucía, con competencias en la materia, todo ello en un contexto que ha dicho que viene marcado por el hecho de que en España está por “resolver” la cuestión de la financiación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos “no disponen de los recursos suficientes” y eso, mantuvo Carazo, se nota especialmente en las ciudades turísticas.

El PSOE dará su apoyo

El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, señaló que la tasa turística será una realidad, "sí o sí", muy pronto. El socialista pidió al presidente de la Junta que "escuche a los alcaldes, incluso a los suyos" y criticó que el consejero de Turismo, Arturo Bernal "escucha exclusivamente a una parte del sector" y "demora y dilata” el proceso de aprobación. El exalcalde de Sevilla señaló que se podría conseguir una ley "por consenso" y recalcó que si el Gobierno no plantea un debate, su grupo presentará una proposición de ley al respecto, informa Victoria Flores.