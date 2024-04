La ministra ve una "puerta giratoria de libro" en el fichaje del ex viceconsejero de Salud y la Junta dice que "actuará en consecuencia"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el nuevo cargo en una aseguradora privada del exviceconsejero de Salud andaluz Miguel Ángel Guzmán, que dimitió hace en diciembre pasado del Ejecutivo dirigido por Juanma Moreno, es una "puerta giratoria de libro", a la vez que ha lamentado que el dinero que tendría que haber ido a paliar "las enfermedades de los andaluces" haya acabado en una empresa del sector.

Además, el salto a la empresa privada de este ex alto cargo de la Junta hasta hace apenas tres meses implicaría una vulneración de la ley de incompatibilidades de Andalucía, según varias fuentes jurídicas consultadas por El Correo de Andalucía.

"Contratos de emergencia que acaban en aseguradoras privadas y casualmente la persona que los otorga o que los da, acaba en esa aseguradora privada" Mónica García — Ministra de Sanidad

"Otro triángulo amoroso entre el Partido Popular y una aseguradora privada, qué casualidad, ¿no? Contratos de emergencia que acaban en aseguradoras privadas y casualmente la persona que los otorga o que los da, pues acaba en esa aseguradora privada", ha manifestado la ministra haciéndose eco de la información publicada por eldiario.es y que señala que el exviceconsejero presuntamente adjudicó a dedo 44 millones a la empresa sanitaria que lo acaba de contratar.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, García ha sostenido que "básicamente es una puerta giratoria de libro", a la que engloba dentro del "fraude y la corrupción sanitaria", así como en "supuestos tratos de favor". Por ello, ha instado a "poner el radar" en todos los casos que deterioren la sanidad pública.

García ha lamentado que el dinero que tenía que haber ido durante la pandemia a paliar "las enfermedades de los andaluces y las andaluzas" haya terminado en una aseguradora privada que, además, "le paga el favor" al exviceconsejero "cuando termina la vida política".

La Junta "actuará en consecuencia"

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha adelantado este miércoles que el Gobierno andaluz "actuará en consecuencia" si se demuestra finalmente que hay incompatibilidad en el paso del exviceconsejero Miguel Ángel Guzmán a la privada.

Hasta que la Junta no estudie y "compruebe todo para no cometer un error", la consejera ha pedido que se espera y no se emita una "pena", aludiendo en este punto al archivo de la causa contra Mónica Oltra, exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

"Hubiera sido mejor haber hecho una consulta previa para ver que no había ningún problema" Catalina García — Consejera de Salud

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la titular andaluza de Salud ha reconocido que "hubiera sido mejor haber hecho una consulta previa para ver que no había ningún problema" antes de que la noticia saltara a los medios. De hecho, Catalina García ha insistido en que su departamento conoció la contratación de Guzmán "por los medios". "No hubo comunicación previa" para poder estudiar la situación, ha apuntado.