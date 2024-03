Aitor Ruibal: "Vamos a Girona a ganar, ya no valen los empates"

En el ecuador del parón internacional, Aitor Ruibal ha concedido una entrevista a los medios del club repasando la actualidad del Real Betis, al que restan sólo "nueve finales" para que finalice el campeonato de liga y pueda regresar por cuarta temporada consecutiva a competiciones europeas.

El lateral derecho verdiblanco recortó plazos y volvió al grupo después de sufrir un esguince de tobillo de grado 2 frente al Athletic en el Villamarín. El catalán, como aseguró Pellegrini en la rueda de prensa previa a Vallecas "está al 100%, por eso está entrenando y estará en la lista de citados". Aitor jugó porque "ha acortado plazos en las dos lesiones y quiere estar con el equipo y ayudar", como él mismo reconoce.

Un Aitor que cada vez está más asentado en el carril diestro de la defensa del Betis: "Creo que he dado un paso adelante. Cuando vas cogiendo ritmo competitivo en esa posición me siento cómodo cada vez y más confiado. Confío mucho más en mí mismo, que es lo que igual me faltaba un poquito".

Autocrítica y reacción para las 9 finales restantes

Además de hablar sobre su situación personal, Aitor reconoció que ahora están "reseteando un poco después de la derrota del pasado fin de semana", ya que el Betis no perdía tres partidos consecutivos en el campeonato doméstico desde la temporada en la que llegó Pellegrini. El bético añadió que están "trabajando duro y haciendo autocrítica, para que esto no suceda, pero al final es fútbol y sabemos a lo que estamos expuestos".

Al Real Betis le quedan nueve finales en La Liga EASports para luchar ese sexto puesto que ha perdido con la Real Sociedad, a cuatro puntos, tras caer en el Metropolitano, ante el Villarreal en el Villamarín y ceder una nueva derrota en Vallecas.

"Después de hacer el partido de Bilbao y la segunda parte de Madrid, luego al equipo parece que le falta ese plus como el día del Rayo o algunos momentos de Villarreal. Es verdad que en momentos el equipo tiene un bajón y no compite como debería", concluye Aitor sobre los dos Betis que se han podido ver en estos últimos encuentros.

Girona, Valencia, Osasuna, Las Palmas y Real Madrid, son los rivales a los que el Betis tiene aún que visitar, mientras que Celta, Sevilla (derbi), Almería y Real Sociedad, son los que han de venir al Benito Villamarín a medirse con los verdiblancos.

"Vamos a Girona a ganar, ya no valen los empates"

A la vuelta del parón, el día 31 de marzo, los del Pellegrini jugarán en Montilivi frente al Girona, el conjunto revelación de la temporada. Un duelo para el que el lateral diestro tiene claro que tras hacer autocrítica y "dar un poquito más cada uno, correr y estar más concentrados", va a ser difícil, pero no hay que mirar quién pasa por un buen o mal momento.

"El Rayo había ganado dos partidos de 23, ¿no? Y allí nos hizo un buen partido. Vamos a su casa (Montilivi) con respeto, pero sin miedo, evidentemente. Vamos a por los tres puntos, no nos sirve nada ir a empatar o a ver qué pasa. Necesitamos los tres puntos, necesitamos ganar y es lo que vamos a ir a hacer, ganar, y sólo hay que pensar en ganar, y así es cómo los equipos cambian y cómo la mentalidad cambia", aseveraba Aitor Ruibal.