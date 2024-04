Así ha sido el minuto de silencio por Manuel Ruiz de Lopera en el Betis - Celta

El Real Betis Balompié ha querido homenajear a Manuel Ruiz de Lopera, fallecido en la madrugada del pasado Sábado de Pasión, con un minuto de silencio guardado antes del Betis - Celta de la jornada 31 de LaLiga EASports.

El que fuera su máximo dirigente entre 1992 y 2010, ha tenido en el primer partido en casa de los verdiblancos desde su defunción una expresión de luto y condolencias, con un Benito Villamarín que respetó en su totalidad el minuto de silencio mientras sonaba el himno del centenario de la entidad a piano, acompañado de palmas por todos los aficionados. Momento para el recuerdo.

El Real Betis, que la pasada jornada jugó en Montilivi ante el Girona (3-2) tras el parón internacional y antes de este nuevo parón por la final de la Copa del Rey, no lució en homenaje a su difunto expresidente brazaletes negros, algo que levantó revuelo.

Desde la cúpula directiva de la entidad se aseguró que tras el reciente paréntesis por la final copera, se iba a guardar un minuto de silencio por Lopera antes del Betis-Celta en el Benito Villamarín.

Un hecho, el de no lucir brazalete negro en tierras catalanas, que se unió a la no comparecencia de los mandatarios béticos ni al responso ni al funeral de Lopera, en el que sí estuvieron presentes por parte del Sevilla FC Del Nido Carrasco y Pepe Castro, y en el que también se dejó ver como emisario del Real Madrid, Emilio Butragueño, todos ellos no correspondidos por el Betis, que por mera deferencia debiera haber acudido.

Sí que acudió la comitiva del club con Ángel Haro, presidente; José Miguel López Catalán, vicepresidente; Joaquín Sánchez; y Ramón Alarcón, CEO de la entidad, a dar el pésame sobre el mediodía del pasado Domingo de Ramos.