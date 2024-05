Alcaraz se estrena con una contundente victoria

Los domingos son días de final en los torneos, pero en Roland Garros, desde hace unos años, se han convertido en el día de apertura del Grand Slam francés. Audiencias y recaudación tienen la explicación. Y a Carlos Alcaraz le tocó esta vez abrir el primer partido del cuadro masculino en la Philippe Chatrier. No le importó ser el primer favorito en debutar con una contundente victoria ante el estadounidense Jeffrey John Wolf por 6-1, 6-2 y 6-1.

JJ Wolf, un tenista de 25 años, 105 mundial, con nombre de best sellers de novelas, no pudo escribir el relato que hubiera soñado. Empezó el capítulo bien. Rompiendo el servicio de Alcaraz en el primer juego, pero a Jeffrey John, como le bautizaron sus padres, crucifijo colgando en el cuello, vestido con camiseta sin mangas, se encontró con una respuesta contundente al otro lado de la red. El número 3 mundial no estaba para sorpresas con el jugador de 'challengers' que le había tocado en el sorteo. En poco más de media hora Alcaraz lo despertó a la realidad ganándole seis juegos seguidos y el primer set.

Inicio contundente

Tras el susto inicial, Alcaraz, sacó a lucir su nueva 'Babolat Pure Aero VS', se quitó las inquietudes que tiene sobre su antebrazo derecho, protegido con una malla compresora, para ajustar los golpes, subir la presión e imponer el ritmo que más le convenía ante un rival al que no conocía, con el que nunca había jugado y que tenía como mejor referencia que en 2023 alcanzó los octavos del Open de Australia y llegó a estar el 39 mundial.

La sangría siguió dos juegos más en el segundo set y, aunque Wolf la cortó ganando su segundo juego desde el inicio del partido, Alcaraz no dio tregua al tenista de Cincinnati, hijo de deportistas universitarios como él y nieto de Charles Wolf, entrenador de los Detroit Pistons de la NBA. En 35 minutos, con un 'ace', Alcaraz se llevaba el segundo set que emborronaba el final que habría soñado escribir Wolf para su novela.

Cierre del techo

La aparición de la lluvia, en un día nublado y frío, obligó a cerrar el techo de la central, la única pista cubierta del torneo hasta que este domingo por la mañana se inauguraba el techo de la segunda central, la pista Suzanne Lenglen. Nada cambió con el cambio de escenario. Alcaraz mantuvo su ritmo para acabar llevándose su primera victoria en 1 hora y 51 minutos. Un 12+1 de victorias en primera ronda en torneos de Grand Slam sin conocer la derrota desde que jugó por primera vez en el Open de Australia de 2021.

Un triunfo para coger confianza tras una temporada de tierra en la que sólo había podido disputar el Masters de Madrid por las molestias que arrastra en el antebrazo derecho. Ante Wolf tampoco tuvo que forzar. Su próximo rival el miércoles, en segunda ronda, el tenista británico Jack Draper (39 mundial) o el holandés Jesper DeJong (176), tampoco parece que le vayan a poner problemas.