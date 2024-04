Manu Tenorio carga contra 'Zorra': "Mi hijo no va a ver Eurovisión este año"

El cantante y exconcursante de Operación Triunfo Manu Tenorio ha arremetido contra Zorra, la canción compuesta por el dúo Nebulossa que representa a España en la próxima edición de Eurovisión, que arranca el 7 de mayo. "Con todos mis respetos, pero en un equipo de fútbol tú no puedes tener a futbolistas que no corran, esto es un festival de la canción y no puedes llevar a gente que desafina, eso no es una cuestión de gustos", ha declarado el artista sevillano.

"Si es reivindicativa, me parece muy bien, pero que vaya una canción de autor a un festival de canción de autor", ha recalcado Tenorio a preguntas de Europa Press. "Este festival lo ven muchos niños. Mi hijo este año no va a ver Eurovisión porque no me parece, ni mucho menos".

Manu Tenorio, que saltó a la fama tras su participación en la edición de 2001 de Operación Triunfo, ha comentado que le gustan más otros artistas que han ido al festival en anteriores ocasiones: "Yo soy más del estilo de Pastora Soler o de Daniel Diges. Es mi gusto, y los gustos son como las narices: cada uno tiene la suya".