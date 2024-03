La pregonera de la Semana Santa de Jerez hace un alegato al amor LGTBI+: "¿Qué tiene de malo?"

"Amor que nos hace libres, no encierra a nadie en armarios". Este ha sido el alegato que ha proclamado Eulalia Prieto Enríquez Lala este domingo durante el Pregón de la Semana Santa que ha pronunciado en Jerez de la Frontera como previa de una de las Fiestas de Primavera más importantes de Andalucía.

En un pregón muy aclamado por el público del Teatro Villamarta, esta profesora de Economía ha venido a pedir una Iglesia que acoja a aquellos cuyo amor se sale de los límites marcados por la institución.

Lala, como la conocen en el mundo cofrade de Jerez, ha sido la encargada de anunciar la semana de pasión a su ciudad y su pregón no ha dejado indiferente a nadie. Si en Sevilla Juan Miguel Vega ha hablado de cómo los ateos se acercan a la religión gracias a la Semana Santa, en Jerez, la economista, que fue integrante del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades de Jerez hace 10 años, ha hecho un alegato al amor de Dios que no deja a nadie a un lado, ni a divorciados, ni a las personas del colectivo LGTBI+. "Dijo todos", ha reiterado.

Prieto ha defendido que la Iglesia debe ser un lugar de acogida. "Están todos, todos, todos invitados", ha asegurado la pregonera, que se ha hecho eco de las palabras del papa Francisco.

Hermana de las hermandades de Jesús Nazareno y de Cristo Rey, ha lanzado una pregunta al público del Teatro Villamarta de la ciudad gaditana: "¿Qué tiene de malo?" y "¿Quién sería nadie para juzgarlo?".

Distintas formas de amor

La pregonera, que ha rememorado también cómo de pequeña no le dejaban salir de monaguilla en sus procesiones, no ha mencionado de manera explícita al colectivo gay, como sí que ha hecho con las parejas divorciadas y "arrejuntadas" -"un estado civil que Andalucía ha inventado"-, pero sí ha hablado de que el amor "no encierra a nadie en armarios". Sobre esto, Lala también ha querido destacar que el "amor de Dios" es "levantar al que está abajo".

"Amor que todo lo puede, amor de Dios para salvarnos, amor que todo disculpa", una y otra vez la pregonera ha regresado en su intervención a la idea del amor en la religión católica, pero ha pedido que englobe también a aquellos que, históricamente, han sido rechazados por la institución. La economista ha pedido una Iglesia "sin aduanas", donde quienes llegan puedan encontrarse "a salvo".

En un momento de debate en la Iglesia Católica depsués de que el Papa haya permitido la bendición de las parejas homosexuales, Prieto ha apoyado el amor dentro del colectivo LGTBI+ delante de las máximas autoridades eclesiasticas de Jerez.

El alegato de '¡Dolores, guapa!' en un pregón

Ya en el aclamado documental de ¡Dolores, guapa!, del director sevillano Jesús Pacual, se muestra la importancia que tiene la Semana Santa para el colectivo LGTBI+ en Sevilla y en toda Andalucía. Ahora, Prieto lo lleva al escenario y lo expone frente a los cofrades de Jerez: "Entendernos como hermanos, eso son las hermandades. Eso tenemos que ser, familia donde acojamos". La pregonera ha insistido en que el amor "todo lo entiende" y en que el mundo de la Semana Santa tiene que hacer "un cielo aquí abajo".

Al terminar estos versos, el auditorio ha estallado en una larga ovación que ha animado incluso al obispo de Jerez, José Rico Pavés. El sacerdote ha aplaudido las palabras de la pregonera desde el escenario. Hasta el grupo municipal de Vox en la ciudad ha felicitado a Prieto por su anuncio de la Semana Santa jerezana.