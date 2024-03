Mano dura con la reventa: El Consejo retira el pase a dos palcos tras las primeras denuncias

El Consejo ha aplicado mano dura. O eso parece. Hace una semana, abrió el canal para la denuncia de irregularidades en la reventa de los palcos de la Semana Santa y al final de la tarde de este jueves ha anunciado, a través de su página web oficial, que ha recibido 56 denuncias. Por ahora, de las que lleva revisadas, ha decidido suspender el pase a dos palcos de la plaza de San Francisco a sus titulares para la próxima Semana Santa, "al haberse comprobado irregularidades graves de reventa a terceros", se lee en la nota del Consejo, cuya comisión creada ex profeso para poner coto a la reventa se reunió este jueves.

La retirada del pase será inmediata para los ya detectados y se aplicará para la Semana Santa de 2025 para los que cacen durante los próximos días in situ. Otros casos denunciados, que no se han podido acreditar todavía serán investigados durante la Semana Santa mediante controles a cargo de vigilantes de seguridad. Estos controles también se realizarán con carácter aleatorio, y "no sólo en los casos denunciados", aclara la nota del Consejo.

Habrá controles aleatorios y no sólo en los casos denunciados

Por otra parte, el Consejo de Hermandades enviará escritos de advertencia a las webs de anuncios que han ofrecido venta de sillas y palcos, notificándole los casos concretos, e informando que se trata de una actividad irregular, por lo que se les solicitará que no publiquen esos anuncios y los retiren, a fin de no contribuir a posibles irregularidades.

Cabe recordar que Facua, la federación de consumidores, ha sido una de las voces más críticas contra el negocio ilegal del mercadeo de sillas y palcos durante la Semana Santa que tiene estos días a todos los cofrades pendientes del cielo. Las predicciones de Aemet para el arranque de la Semana Santa no son buenas.

El canal de denuncias sigue operativo

El Consejo ha creado igualmente una comisión disciplinaria que analizará los expedientes que se levanten los próximos días y ha acordado estudiar nuevas medidas el año próximo para garantizar que los usuarios de los palcos sean los adjudicatarios de los abonos y sus familiares y personas expresamente autorizadas.

El canal de denuncias se mantiene operativo. Entre las medidas ya aprobadas, se recuerda que para los accesos a sillas y palcos se exigirá el título original del abono, tanto para las primeras entradas como para las siguientes, por lo que no valdrá sólo con mostrar el cupón del día. Tampoco se admitirán fotocopias de los títulos, sino que será necesario presentar el título original del abono para el acceso al palco.