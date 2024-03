Feliz estación de “penitweetncia”.

Hoy, por fin, es Viernes de Dolores. En pocas horas, los primeros nazarenos del año empezarán a desfilar por distintos puntos de Sevilla como antesala de lo que está por llegar en dos días, que no es poco.

En las hermandades, todo está preparado. ciriales, floristerías, enseres y otros elementos que siempre están presentes sin falta y con la precaución de que todo esté perfecto para el día que llevan trabajando el resto del año.

Sin embargo, ciertas hermandades parecen descuidar alguna que otra cosa a la hora de su salida procesional. Los tiempos cambian y, con ello, cambian las formas de comunicación (siempre respetando y teniendo en cuenta que son una hermandad de penitencia)

En mi primer artículo ya expuse cómo se ha cambiado la comunicación a través de los boletines por la comunicación a través de las páginas webs, redes sociales o aplicaciones para móviles.

Y cuando se produce una salida procesional, por la cual has trabajado tanto tiempo, debes mostrar a tus hermanos, a tus seguidores y al resto del mundo el fruto de ese buen trabajo. Por ello, en este artículo me gustaría dar un pequeño toque de atención a algunas hermandades que, en pleno 2024, tienen una gestión de comunicación que deja mucho que desear. Y, en ciertos casos, directamente esa gestión comunicativa no existe.

Una buena comunicación -y aquí no me limito solo a Semana Santa- permite acercar a la gente a tu cofradía, interesarse más por la historia de la hermandad y, como uno de los objetivos finales, conseguir atraer lo suficiente a una persona para que decida hacerse hermano.

También he de decir que, de unos años para acá, el salto de calidad en muchas corporaciones ha sido impresionante, pasando de tener abandonadas sus redes a ser referentes en el día a día de la vida de la hermandad.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, mando un mensaje a todos esos Hermanos Mayores que saben perfectamente que tienen la tarea pendiente de profesionalizar las redes sociales de sus hermandades: cuídenlas. Son su principal medio de comunicación en estos tiempos y son casi tan importantes como

la elección de las vestimentas o de los adornos que llevarán los titulares, o como las flores que eligirán para cada paso. Cuídenlas porque todo suma y una mala estrategia de comunicación, en cualquier ámbito, puede generar una mala reputación. Las redes sociales no pueden ser gestionadas por cualquiera, tiene que ser alguien que entienda del tema y sepa qué es lo que está escribiendo y el tacto que debe tener para evitar situaciones negativas. Incluso debe tener la capacidad de desaconsejar alguna decisión de comunicación que se puedan tomar desde las “altas esferas”, en caso de que entienda que podría ocasionar un conflicto.

Justamente hace unas horas Ilde Cortés , un crack en esto del análisis de redes y creador del famoso informe de #ElTuiteroCofrade , anunciaba que para esta Semana Santa iba a descansar y no se encargaría de realizar los análisis tan completos que solía hacer estos últimos años de cada hermandad. Creo que sería un buen regalo para Ilde, por parte de las hermandades, y en agradecimiento por sus consejos, que este año podamos seguir la Semana Santa con una información profesional y adecuada a través de las cuentas oficiales de las hermandades.

Los profesionales os alabarán y los cofrades lo agradeceremos para poder hacer el seguimiento de la procesión lo más informados posible.

Feliz estación de “penitweetncia”.