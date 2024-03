"La Canina tiene tirón": un triunfo frente a la muerte, las supersticiones y ¿la lluvia?

Si la lluvia lo permite, algo complicado, este Sábado Santo la Hermandad del Santo Entierro tiene prevista su salida desde la Iglesia de San Gregorio en torno a las 18:45h. Aunque la peculiaridad de uno de sus pasos, el Triunfo de la Santa Cruz, hace que desde niños hasta mayores retiren la mirada o teman que se detenga a su lado. Algunos por tradición, y otros por superstición, por miedo a que traiga mala suerte.

También conocido como 'la Canina', tuvo su reconocimiento y se abrió hueco en el pregón de la Semana Santa de 2024 pronunciado hace unos días por Juan Miguel Vega. Dentro de un texto en el que el pregonero tiraba de guasa para hacer guiños a su vida, desde su niñez hasta la actualidad, con sus hermandades de San Bernardo y El Amor.

Concretamente, 'la Canina' hacía acto de presencia en uno de los momentos más entrañables del pregón, cuando Vega se acordaba de su vecina Conchita y de su miedo a la muerte. "Cuidado con la Canina, anda que no da miedo", contó Vega que decía Conchita. "Yo creo que Conchita gastaba esas bromas para ahuyentar su fantasma", reflexionaba.

"La Canina, a pesar de que representa la derrota de la muerte, probablemente a muchos provoque lo mismo. De ahí las curiosas reacciones de algunas personas que no quieren ni mirarla cuando se topan con ella en la calle. De ahí quizás también lo poquito que se habla de ella en los pregones", continuaba el periodista.

"Las supersticiones, supersticiones son. Entiendo que alguien vuelva la cara porque no representa una realidad agradable. Pero el mensaje es de optimismo, que la muerte no es el final y sobre ella triunfa la propia cruz", cuenta Fermín Vázquez, hermano mayor del Santo Entierro, a El Correo de Andalucía.

Y a continuación, Vega recitaba unos versos dedicados a 'la Canina' del Santo Entierro, arrancando los aplausos y las risas de los asistentes al acto celebrado en el Teatro de la Maestranza y demostrando que "la Canina tiene tirón".

Los versos dedicados por Vega a 'la Canina'

"Tan modosita y callada, quieta, grave y circunspecta, pareces hasta educada. Un primor, pluscuanperfecta. Pero tu condición suele en el fondo ser malvada, saco de huesos, que duele que seas la gran derrotada. Cuando asomas en tu paso te retiran la mirada. Sí, lo sé. No 'semos' nada. Y tú, llegando al ocaso", comenzaba a recitar el director de Canal Sur Radio.

"No hay quien evite el repaso de tu afilada guadaña. La mejor que hay en España. Por aguda y actifina. Tu bajío nos fulmina. Mas te llevamos muy dentro. Ven y sal a nuestro encuentro. No nos das miedo, Canina", concluía.

Me gustó el pregón. Escuché los versos y se hicieron con muchísima elegancia Fermín Vázquez — Hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro

"No es por nada pero ha sido el mejor aplauso. La canina tiene tirón", bromeaba Vega, tras poner en pie a los asistentes. Unos versos que fueron bien recibidos en la hermandad. "Me gustó. Me he perdido pocos pregones y escuché los versos. Se hicieron con muchísima elegancia, además formando parte de un acervo familiar y de recuerdos del propio pregonero", valora Fermín Vázquez.

¿Está entonces de moda la hermandad? "No sé", responde el hermano mayor. "Quizás un poco más porque el año pasado hicimos un Santo Entierro grande e igual nos puso un poco más en el escaparate", añade.

Una hermandad que fue protagonista en el pregón que daba el primer pistoletazo de salida para una Semana Santa peculiar, por la lluvia, y que este Sábado Santo espera acabar con alguna buena noticia. De nuevo con el Santo Entierro en el centro de las miradas, como uno de los grandes atractivos del día.

El Triunfo de la Cruz sobre la muerte

'Canina' es como se le conoce popularmente a uno de los pasos alegóricos de la Hermandad del Santo Entierrro. El paso, atribuido al escultor Antonio Cardoso Quirós el 20 de marzo de 1693, denominado oficialmente como el Triunfo de la Santa Cruz, consta de un esqueleto sentado en una bola (el mundo) con una serpiente enroscada. Esta sostiene en su boca la manzana del Pecado original.

Además, el esqueleto está delante de una cruz vacía, sobre la que se apoyan dos escaleras para el Descendimiento y en la que ondea un sudario blanco y otro negro. Con una mano sosteniene su cabeza y con la otra agarra una guadaña.

El Triunfo de la Cruz, o la Canina, de la Hermandad del Santo Entierro en el Sábado Santo de 2023 / Hermandad del Santo Entierro

"Representa el triunfo de la cruz sobre la muerte, lo que supone también un anuncio de la resurrección. No era una cuestión anómala en Sevilla. Había otros pasos llamados de la 'Canina' como hicieron la Hiniesta, San Bernardo y la propia Estrella", explica a El Correo de Andalucía el hermano mayor de la hermandad.

Y transmite el orgullo de todos los que la integran: "Para nosotros tiene mucha importancia porque es el único vestigio que queda de esa época". Así, pese a ser una imagen que pueda parecer tenebrosa y terrorífica, realmente su mensaje está cargado de esperanza.

La salida para nosotros es importante porque supone el culmen de un año de trabajo, pero los 364 días anteriores todavía son más importantes Fermín Vázquez — Hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro

Este sábado habrá mucha gente deseando poder disfrutar del Santo Entierro, aunque los pronósticos no son favorables. "Si no salimos no pasa absolutamente nada. Las hermandades trabajan los 365 días del año. Tenemos muchísimas actividades, donde conviven gente joven con gente mayor. Aunque la salida para nosotros es importante porque supone el culmen de un año de trabajo, los 364 días anteriores todavía son más importantes porque es donde se cimenta y se fundamenta la propia hermandad", afirma Vázquez sobre lo que pueda ocurrir en la tarde y noche de este penúltimo día de marzo.

"El hecho de salir es importante, pero si no, no pasa absolutamente nada", concluye. Habrá que esperar para ver si finalmente este año el Triunfo de la Cruz (acompañado del resto de pasos de la hermandad) acaba venciendo a la muerte, a las supersticiones, y a la lluvia.