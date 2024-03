Rafael Cobos, Eva Yerbabuena o 'Puto Largo' impartirán talleres a jóvenes de Tres Barrios-Amate

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha presentado en la mañana de este lunes Barracas XXI, un proyecto de creación de una escuela social en Tres Barrios-Amate que ha impulsado junto a la Asociación Educativa y Social Ntra. Sra. de la Candelaria (AES Candelaria). “La cultura es fundamental para el desarrollo personal, y en un barrio como este, en el que existen tantos elementos de marginación, puede ser una palanca para la inclusión social”, ha declarado Fernando Armas, secretario de esta organización sevillana.

Esta escuela, que cuenta con el guionista Rafael Cobos y la coreógrafa Eva Yerbabuena como padrinos, tendrá al rapero Isaac Aroca Puto Largo como coordinador de los seminarios que se impartan en la sede de la AES Candelaria. “Estamos sondeando a los jóvenes para conocer cuáles son sus intereses. Quiero hacer talleres a la medida de sus inquietudes artísticas, porque tenemos claro que esto es para ellos”, ha explicado Isaac Aroca a El Correo de Andalucía.

Eva Yerbabuena y Rafael Cobos, en la sede de la asociación / Lolo Vasco

Estos cursos tendrán dos años de duración, y estarán enfocados en las disciplinas que abarca la SGAE, desde la danza a la música o el cine. “Esperamos que de esta escuela aparezcan nuevos talentos. Ojalá encuentren aquí su vocación y proyecto de vida futuro”, ha comentado durante el acto de presentación Antonio Gonzalo, presidente del Consejo Territorial de SGAE Andalucía.

Tres Barrios-Amate no es un barrio cualquiera

Esta iniciativa llega a una zona que convive con la pobreza a diario. La realidad de Tres Barrios-Amate resulta dramática, dura: es el segundo barrio más pobre de España, según el informe de Indicadores Urbanos del INE de 2023. Aquí cada vecino gana de media al año 6.043 euros, un dato que solo lo empeora el Polígono Sur, también en Sevilla, con 5.816 euros. En El Viso, en Madrid, la renta per cápita anual está en los 40.815.

El absentismo escolar triplica la media del municipio: un 6,41% en Tres Barrios-Amate por el 2,36% que se registra a nivel general en la capital andaluza, según datos de AES Candelaria. Justo por eso la dinamización cultural es tan importante: “Aquí los padres no pueden costearse unas clases de baile o llevar a su hijo al conservatorio... Muchos chicos no tienen ese acceso al arte y la cultura, y este proyecto abre un campo muy importante”, ha dicho esperanzado Fernando Armas.

“A mí la música me sacó de las opciones negativas que me daba por entonces Pino Montano, donde me crié. Por eso, desde mi experiencia, me hace muchísima ilusión no solo venir a dar, sino a recibir”, ha confesado el rapero Puto Largo. “Hoy me veo reflejado en esos jóvenes a los que van destinados los talleres”.

AES Candelaria, una asociación con décadas de lucha por sus vecinos

Esta asociación lleva 45 años intentando que la juventud de Tres Barrios-Amate no caiga en la marginalidad que la persigue. Una labor ardua, pero que con los años ha dado frutos en forma de educación y crecimiento personal.

La trabajadora social de la organización o el actual tesorero de AES Candelaria, Ángel Arispón, también pasaron por estas aulas: "Yo conseguí encontrar mi vocación gracias al trabajo que hizo conmigo esta asociación. Fui también un niño de la AES Candelaria, y hoy intento devolverle lo que en su día me dio", ha reconocido Arispón.

“Por desgracia tenemos los seis barrios más pobres de España, y eso tenemos que combatirlo desde los movimientos sociales, culturales y las instituciones”, ha afirmado José Luis García, delegado de Atención Preferente y Derechos Sociales. “Nuestra idea es sembrar una semilla con la confianza de que este proyecto se mantenga muchos años con la ayuda también de entidades públicas y privadas”, ha señalado José Lucas Chaves, director de SGAE Andalucía.

Las clases empezarán dentro de poco. Y quizá algunos de esos chavales, vecinos del paro, la miseria y el futuro incierto, descubran inquietudes artísticas que no habrían podido desarrollar de otra forma. Tiene todo el sentido que un proyecto como este se organice aquí, en Tres Barrios-Amate. El reputado guionista Rafael Cobos reafirma esta idea: “En un día como hoy me acuerdo del poeta cordobés Pablo García Casado cuando escribió aquello de que las cosas importantes suceden en las afueras”.