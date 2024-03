Las redes ante los 10 euros por mesa 'premium': "Esta ciudad está cayendo en picado"

La polémica está servida. Según hemos podido tener constancia, algunos hosteleros cobran un precio adicional por la ubicación de las mesas en su local, en este caso, por las mesas "Premium". Con esta norma impuesta por estos hosteleros, las reacciones en redes sociales no daban crédito: " ¡Lo que faltaba por ver! Y eso teniendo en cuenta que se ahorran las sombrillas".

Estos comentarios vienen a causa de la reseña de una clienta sobre este restaurante. Esta mujer tenía su reserva en la terraza para dos personas pero les ubicaron en un sitio de sombra. Las mesas que estaban en el sol eran "premium" y con buenas vistas, por lo que tenían un coste adicional. En la red de X (antiguo Twitter), muchos usuarios se han quejado de este invento hostelero: "Esta ciudad cayendo en picado y sin frenos", "En Sevilla solo se puede comer (al sol) desde diciembre hasta marzo. El resto, un castigo".

El debate ha seguido en Facebook y algunos defienden la postura del restaurante: "Cada uno en su negocio hace lo que quiere". En cambio, otros no les parece bien tener que cobrar por disfrutar de una mesa que está vacía: "Vaya tela cobrar por lo que es gratis", matizaba este usuario de Instagram.

La ironía y la "guasa" sevillana no iba a pasar desapercibida en esta ciudad: "Pues acabaremos en las terrazas de los bares de chinos". "Deberían cobrar menos si te sientan al lado del baño o en las zonas de más frío del local" contestaba esta mujer al comentario. Al final, apostillaba un hombre en la publicación: "Si llego a un bar y me dicen eso, me voy sin más porque no me parece lógico".