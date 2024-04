Las cubiertas de la Anunciación, el "regalo" del que Sevilla podrá disfrutar antes de verano

Enfrente están las Setas, a la izquierda la Torre Pelli y si rodeas la cúpula, ves la Giralda y El Salvador. Desde las cubiertas de la Anunciación, la panorámica de Sevilla es envidiable. El templo fue construido por el arquitecto cordobés Hernán Ruiz II (padre de la Giralda y el Hospital de las Cinco Llagas, hoy sede del Parlamento de Andalucía) en 1556 para la Compañía de Jesús y en 2024, la Universidad de Sevilla muestra sus cubiertas con una imagen renovada y lista para recibir visitas antes de que empiece el verano.

La US espera poder abrir el templo universitario al público general entre finales de mayo y principios de junio, ya que todavía tienen que instalar las medias de seguridad y los paneles informativos (que también estarán en braille). Fuentes de la Universidad revelan que, además, los ciudadanos y turistas podrán disfrutar de este nuevo espacio abierto al público por la noche. "Es poco usual que unas cubiertas de una iglesia tengan iluminación", explica el arquitecto del proyecto, Antonio Campos Alcaide, para subrayar que esta experiencia será posible en la Anunciación.

Este jueves se ha presentado el resultado de la primera fase de la rehabilitación de la Anunciación. Las cúpulas, la cerrajería, la cerámica, la linterna… las cubiertas de la iglesia han cambiado por completo gracias a esta intervención, financiada por el ministerio. El proyecto se culminó el pasado 19 de febrero y su objetivo era evitar la filtración de agua. "Lo importante es que está bien sellada", comenta Pablo Guija, director del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla mientras pasea por la azotea. El sacerdote se apresura a recordar que, las fuertes lluvias de la Semana Santa no han causado ningún daño sobre el templo, por lo que parece que la reforma se ha demostrado acertada.

A la ministra de Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se le van los ojos de un lado para otro mientras posa para una foto. "Es muy difícil quedarse quieta y no mover la vista para ver todo esto", comenta Rodríguez mientras pasea por las cúpulas. Durante el recorrido, la socialista no se separa del arquitecto del proyecto, y el rector de la US, Miguel Ángel Castro, que le explican todos los detalles de la restauración. "Estoy aprendiendo un montón de vosotros", insiste.

La ministra termina la visita casi sin palabras, como ella misma reconoce: "Es imposible traducir todo aquello que quiero resolver". Rodríguez anima a todo el que pueda a visitarlo y asegura que este edificio es "un regalo", "una joya del renacimiento". La socialista destaca la importancia de "abrir el patrimonio al conjunto de la ciudadanía". Recordando las palabras de Gustavo Adolfo Bécquer, señala que tiene "fe en el porvenir de las universidades".

El año que viene comenzará también la segunda parte de la rehabilitación, que comprende la fachada, la portada y la torre campanario. Además, se tendrá que restaurar también el interior del templo, algo que calculan que ocurrirá dentro de tres o cuatro años. En este momento se tendrá que cerrar la iglesia, ya que será necesario colocar un "andamiaje completo para restaurar la cúpula", tal como explica el arquitecto de la restauración.

Esta actuación se enmarca en la voluntad de la Hispalense de abrir sus espacios a la ciudadanía. "La US es una universidad de puertas abiertas", señalan desde la institución. Las visitas a las cubiertas se unirán a las visitas guiadas a la Fábrica de Tabacos. Para poder realizar esta visita, como ocurre con el Rectorado, habrá que hacer una reserva previa para grupos reducidos. Aun así, todavía no han revelado cuáles serán las tarifas.

La intervención, que ha contado con un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) inicial de 840.131 euros y 15 meses de ejecución, ha visto incrementado su presupuesto un 12%, debido a nuevas actuaciones recogidas en el Proyecto Modificado, alcanzado los 942.423 euros. El proyecto de restauración y puesta en valor de las cubiertas y cúpula de la iglesia fue presentado al programa de financiación 1,5% Cultural del Ministerio de Agenda Urbana a finales del 2019, tras el informe positivo de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Consejería de Turismo.