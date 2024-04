¿Sabes dónde esta la calle de Sevilla que no tiene ninguna puerta?

Este viernes, el Mapa Rancio nos cuenta sus queos preferidos, empezando por el famoso "Te espero en mi caseta de la Feria, Jesulín de Ubrique 14..." Si paseas por las calles del centro de Sevilla te darás cuenta de una calle, por la cual has pasado mil veces y nunca te has dado cuenta que no tiene ni una puerta, la calle de Sevilla sin dirección.

Rancio

El popular periodista e influencer sevillano nos cuenta como generaciones enteras se han citado en esa calle y todavía no se han podido encontrar. Quizá una manera de sacarse a indeseables de encima y citarlos con el clásico "Nos vemos mañana en la calle... y ya hablamos tranquilos" ¿La conocías?