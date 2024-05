El Conservatorio de Danza se cae a pedazos y el Ayuntamiento pasa a la Junta una factura de 62.000 euros en obras

El estado del Conservatorio de Danza de Sevilla es deplorable. Los alumnos y profesores del centro no pueden más. Se cae a pedazos. Dos aulas tuvieron que ser cerradas por derrumbes, faltan clases, y en general no cumple con las necesidades que tiene. Por ello, el 15 de marzo los estudiantes se manifestaron para pedir a la Junta de Andalucía, la responsable del edificio, unas instalaciones nuevas o una reforma que no termina de llegar nunca. Y ante esta situación de inactividad, el Ayuntamiento de Sevilla se ha sumado a la causa y ha intervenido.

El consistorio exige al máximo organismo autonómico el reintegro de 62.812,38 euros, en concepto de coste de las medidas inminentes de seguridad y salubridad, ejecutadas subsidiariamente por la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en el inmueble, según el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. Esta propuesta, firmada por el gerente, Fernando Vázquez Marín, ha sido elevada este jueves 2 de mayo a la Comisión Ejecutiva y ha quedado aprobada.

El Conservatorio de Sevilla, ubicado en el Pabellón de Argentina de la Exposición Iberoamericana del 1929, es una escuela pública dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que mantiene el centro desde hace más de una década en unas condiciones tremendamente mejorables, tal y como llevan reclamando los estudiantes. Desde 2008 han pedido un espacio mejor para poder formarse, en 2011 una inspección calificó su estado como desfavorable y en 2017, la hoy consejera de Educación, Patricia del Pozo, reclamó instalaciones nuevas. En 2020 debería haber pasado otra inspección, pero tampoco se realizó.

La Junta no ejecutó las obras

Según se explica en el expediente de Urbanismo, a través de una resolución con fecha del pasado 18 de enero, se ordenaba a la Junta de Andalucía la "ejecución de las medidas inminentes de seguridad" que estaban contenidas en un Informe emitido por la Sección Técnica de Conservación de la Edificación con fecha 15 de enero de 2024. En la resolución, se fijaba el 24 de enero a las 9:00 como plazo máximo para comenzar con las obras, notificándose a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía el 19 de enero y a la Directora del Conservatorio de Danza el 22 de enero.

"Dado el carácter de las medidas ordenadas, ante el incumplimiento de la orden de ejecución de obras por la propiedad", prosigue el expediente, el 24 de enero se daba comienzo a la "ejecución subsidiaria de las medidas ordenadas e incumplidas". Y una vez concluidas, el pasado 11 de abril se emitió un Informe Final de Obras por la Dirección Facultativa de las mismas, teniendo su ejecución un importe de 58.684,47 euros y los honorarios profesionales (excluido IVA por ser ejecutadas por Técnicos municipales) un coste de 4.127,91 euros.

Urbanismo se gastó casi 63.000 euros en unas obras que le correspondían a la Junta, propietaria del centro

El Ayuntamiento de Sevilla argumenta que la Junta, como propietaria del edificio, está obligada por la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana a conservarlo "en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos; así como realizar las obras adicionales que la Administración ordene para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde alcance el deber legal de conservación".

Y según la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, tiene el deber de mantenerlo "en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos, a fin de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo, pudiendo los municipios ordenar, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones".

Concluye Urbanismo que entre sus competencias está la adopción de los actos "en materia recaudatoria para exigir el reintegro de los costes de las obras ejecutadas subsidiariamente por esta Gerencia de Urbanismo".

Los trabajos realizados por Urbanismo

Las medidas llevadas a cabo por la Gerencia de Urbanismo son "de carácter provisional" al seguir siendo necesario "un seguimiento continuado de la edificación con objeto de verificar las condiciones de seguridad existentes, hasta tanto se ejecuten las obras de conservación definitivas en el inmueble".

Las últimas obras, ejecutadas en el mes de marzo, consistieron en la colocación de soportes y redes en el perímetro de la torre hasta retirar los elementos que podían caer, se desmontaron los pináculos y se han reparado, pintado y ralentizando su degradación, la recolocación de las taquillas en su lugar original o la colocación y retirada de los vallados que cerraban al paso a las aulas 6 y 10, que fueron colocados por motivos de seguridad.

Fachada del Conservatorio de Danza Antonio Ruiz Soler en Sevilla, en el antiguo pabellón de Argentina para la Exposición Universal de 1929. / JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

Actualmente, se ha decidido mantener el vallado perimetral de seguridad del patio interior, todavía necesario para evitar la caída de cascotes sobre personas. Y por el mal estado de la cornisa situada en la fachada exterior, sobre la puerta de salida a la zona de aparcamiento, también se ha mantenido la marquesina que se colocó por seguridad, hasta que se proceda a la reparación definitiva de las fachadas.

Lo que piden los estudiantes

Tanto profesores como alumnos han protestado y reclamado medidas a través de manifestaciones y comunicados. Las obras son una constante en el centro, pero los profesores aseguran "que esto es un parche más" para una situación que llevan "sufriendo durante años".

Acusan a la Junta de no solucionar sus problemas y reclaman un nuevo centro con todas las aulas que se necesitan. "Nuestra principal reclamación es la construcción o habilitación de un edificio con unas condiciones aptas para estas enseñanzas, donde poder desarrollar adecuadamente la labor pedagógica", señalaron los docentes en un comunicado.

Por ejemplo, los techos son muy altos y la insonorización es nula, por lo que en cada clase se pone la música más alta que en la de al lado, provocando problemas de audición entre el alumnado. También denuncian sufrir lesiones físicas y mentales derivadas de las horas y horas que pasan en la que consideran su "casa", conviviendo por ejemplo con el mal estado actual de los suelos, que dificulta a los bailarines sus ejercicios ."Señora consejera, ya nos prometió un centro nuevo y es momento de que actúe", insistían.

De momento el Ayuntamiento ha intervenido ante la falta de actuaciones de la Junta, mientras en el Conservatorio se siguen intentando dar clases entre vallas y peligros de derrumbe.