El alcalde de Sevilla retoma la negociación del presupuesto con la cuestión de confianza sobre la mesa

El Gobierno local ha dado un paso más dentro de su intención de que los presupuestos municipales sean aprobados en el pleno extraordinario que tendrá lugar la primera semana de junio. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quiere resolver la situación de bloqueo en la gobernabilidad de la ciudad y por ello se retomarán las negociaciones con los grupos de la oposición la próxima semana para lograr esa aprobación del presupuesto antes de tener que llegar a una moción de confianza.

Ha sido el delegado de Hacienda, Juan Bueno, el que ha explicado que “la voluntad del Gobierno es incorporar las aportaciones de los grupos de la oposición". Defiende que han querido "desde el principio apostar por el diálogo y la colaboración y buscar consensos para el bien común”.

“Confiamos en que la oposición sea capaz de pensar en el bien de la ciudad y anteponer su desarrollo y el bienestar de los sevillanos a fines partidistas o sillones”. Así, ha pedido a la oposición "que no niegue a los sevillanos 150 millones en inversiones, que no niegue a los sevillanos que la ciudad siga creciendo, que se pongan en marcha proyectos que generen riqueza y empleo, viviendas asequibles, que mejoremos los centros educativos, las instalaciones deportivas o podamos dar pasos adelante en mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan”.

Una aprobación "por amplia mayoría"

Según ha explicado el portavoz del grupo popular, la intención es que "el presupuesto para Sevilla sea aprobado por una amplia mayoría y así lo hemos trasladado este martes a los grupos políticos en la Comisión de Pleno". "Iniciamos los trámites para que los sevillanos puedan contar con unas cuentas que desde el inicio hemos planteado sin líneas rojas”, ha añadido.

Bueno también se ha referido a unas enmiendas de Podemos que "no se han apoyado porque suponía una paralización y retraso en la tramitación del presupuesto, porque ya sabíamos de antemano que su aprobación no iba a condicionar la aprobación, como ya nos habían advertido”.

En este sentido, el delegado de Hacienda ha manifestado que “en nuestro ejercicio de responsabilidad y actitud dialogante, una vez aprobado el presupuesto, estudiaremos las enmiendas de Podemos de nuevo, así como de cualquier otro y se asumirán todas las que se puedan mediante una modificación presupuestaria”.

La moción de confianza, sobre la mesa

A la espera de si prosperan o no las negociaciones con los diferentes grupos de la oposición, Sanz ya dejó claras sus intenciones la semana pasada, planteando una moción de confianza en caso de que no salgan adelante los presupuestos municipales, que es la prioridad, para lo cual se ha pedido fundamentalmente la abstención de Vox y PSOE en la votación.

Si finalmente no se aprueban los presupuestos, posibilidad muy viable, teniendo en cuenta los últimos desencuentros con Vox y el "negacionismo caprichoso", en palabras de Sanz, de los socialistas, el pleno de la cuestión de confianza se convocaría en "tres o cuatro días".

La reunión de los concejales tendría un único punto de orden del día, y tanto si el alcalde pierde la moción y no sale refrendado por la mayoría del pleno, como si algún grupo se abstiene, los presupuestos de 2024 se aprobarían automáticamente.

Relaciones tensas con el resto de grupos

El grupo popular tendrá que hacer frente a unas negociaciones duras con el resto de grupos de la oposición, ya que hasta el momento, cuando se va a cumplir un año del inicio de este Gobierno local, se está actuando con presupuestos prorrogados y diseñados por el PSOE ante la falta de acuerdo entre las diferentes formaciones políticas.

Con quien pareciera tenerlo más sencillo es con Vox, dado que ellos mismos han reconocido estar negociando con los populares un gobierno en coalición en el Ayuntamiento de Sevilla, pero el PP local, autonómico e incluso nacional salió en tromba a negarlo y desmentir cualquier pacto. "Quiero continuar gobernando en solitario", sentenció con contundencia el alcalde de Sevilla.

Incluso Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se ha metido de lleno en el asunto citando a Sanz en San Telmo dos días después de la polémica por Vox. "¿Qué interés tienen el PSOE y Vox en mantener esa pinza, por qué no se abstienen y desbloquean los grandes proyectos de la ciudad, por qué no se abstienen y sacan adelante los presupuestos cuando el PP se abstuvo y ayudó a Espadas en los presupuestos de 2018?, que lo digan y que presenten una moción de censura juntos”, afirmó el presidente popular.

Mientras tanto, el PSOE se ha remitido al mismo documento de propuestas que le envío a Sanz hace tres meses para encarar esa negociación, sobre el que aseguraron en un comunicado que "ni tan siquiera respondió ni se pronunció". Insisten en que están abiertos a la negociación, pero instan al alcalde a "negociar, dar a entrada a Vox o mantener el vodevil que causa hasta vergüenza ajena".

Cruce de fotografías y tensión en el PSOE

Esas futuras negociaciones de la próxima semana llegarán precedidas por un cruce de fotografías en redes sociales que han cobrado importancia, sobre todo en el PSOE. Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista en Sevilla, difundió una imagen con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su mujer, la politóloga Manuela Villena, en el festival Interestelar de Sevilla. "Porque las diferencias políticas, ideológicas, no deben separar a las personas", señaló Muñoz, añadiendo que habían pasado un "agradable rato".

Rápidamente, el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP) difundió una imagen suya en El Rocío con la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz. "Las diferencias políticas nunca separarán a las personas", escribió, añadiendo que habían pasado un "magnífico rato".

Pero también desembocó en la reacción del líder del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, que le dio un particular tirón de orejas, a Moreno y también a Muñoz, dejando claro que esa imagen no le había gustado nada. En privado, los socialistas no ocultaron su malestar porque Muñoz presumiera de buena relación con Moreno. Para los dirigentes del partido es una muestra de debilidad, indican, frente al PP y no lo consideraron conveniente. La foto de este pasado domingo dejó entrever las fisuras en el PSOE de Sevilla sobre el modelo de oposición y habrá que ver durante esta próxima semana qué posición toma el grupo socialista en unas negociaciones tan importantes.