El Betis busca romper el maleficio del Metropolitano

El Real Betis se presenta este domingo en el Cívitas Metropolitano (16:15 horas) con la ilusión de expugnar un territorio que se le resiste desde su creación. De hecho, en la capital española, no han ganado los verdiblancos desde el 18 de diciembre de 2011, aún en el Vicente Calderón. Aquella mañana de invierno los goles de Pozuelo y Santa Cruz sentenciaban a Gregorio Manzano y su sustituto sería Diego Pablo Simeone, a quien sólo ha ganado una vez y en el Villamarín.

Para ello, Manuel Pellegrini cuenta con las recientes incorporaciones de Guido Rodríguez y Ayoze Pérez, dos puntales muy importantes para el chileno que vuelven con el grupo y estarán disponibles mañana.

El Betis, con un once definido, únicamente hará cambios en el costado derecho por la lesión de Aitor, entrando Bellerín, y en la mediapunta ante la ausencia clave de Fekir por la rotura de sus huesos propios de la nariz. Ayoze, podría incluso partir de inicio acompañando a Fornals, Chimy y Willian José en el ataque.

Aunque durante la semana Sabaly ha mezclado entrenamientos con sus compañeros con sesiones de recuperación individuales, la vuelta de Miranda abre la duda sobre quién ocupará el carril izquierdo en el Metropolitano. Sobre el senegalés, ha comentado Pellegrini que en Francia estaba acostumbrado a jugar ahí, y de hecho frente al Athletic en su retorno tras encadenar lesiones, cuajó un gran partido en una magnífica puesta en escena del Betis de Pellegrini.

La derrota de la Real Sociedad frente al Sevilla FC del pasado sábado, va a permitir a los verdiblancos mantener la sexta plaza sin importar lo que suceda ante el Atlético. De ganar, la distancia se ampliaría a cinco y quedaría a la espera de conocer qué hacen por la noche los bilbaínos contra el Barça en San Mamés, que pueden llegar al choque cansados del enorme esfuerzo que hicieron el pasado jueves en la vuelta copera de semifinales.

Los de Pellegrini, no guardan buena relación con el gol en el Metropolitano, donde aún no se han estrenado y donde han perdido sus últimos cinco partidos: 1-0 en 2018, 1-0 y 2-0 en 2020, 3-0 en 2021 y 1-0 la pasada campaña. Guarismos todos que quedan ahí y que el chileno pretende romper, y avisa que no saldrá a buscar el empate ni jugando cerca de su portería. Querrá imponer su juego y mediante él acercarse a la victoria.

Nabil Fekir, Marc Bartra, Isco, Aitor Ruibal, Cédric Bakambu, Abner Vinícius y Sergi Altimira, todos por lesión, no estarán disponibles, mientras que el guardameta Claudio Bravo llega finalmente tras realizar el último entrenamiento con sus compañeros antes de partir para Madrid, en una lista en la que Pellegrini empieza a recuperar efectivos de cara al tramo final de temporada.

Atlético de Madrid, rival temido para el Betis

Nunca sabe uno cuándo es buen momento para visitar al Atlético, que viene de caer de forma contundente frente al Athletic en Copa del Rey, siendo la comentada la tercera derrota seguida de los colchoneros. La semana pasada, tampoco pudo pasar del empate en su visita al Almería (2-2), colista de Primera División.

Además de no encontrarse en un buen momento, la baja de Griezmann debilita aún más a los de Simeone, que mañana veremos si opta por acompañar a Morata con Correa o con Memphis Depay, que está en un gran estado de forma con cinco goles y dos asistencias en los últimos seis partidos. A la ausencia clave de Griezmann se unen las de Giménez, Azpilicueta y Lemar.

Alineaciones probables del partido

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Paulista, Witsel, Hermoso, Samu Lino; Koke, De Paul, Barrios; Memphis y Morata.

Real Betis Balompié: Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Riad, Sabaly; Johnny Cardoso, Marc Roca; Fornals, Ayoze, Chimy Ávila; y Willian José

Árbitro: César Soto Grado (Colegio Riojano) / VAR: Santiago Jaime Latre (Colegio aragonés).

Estadio: Cívitas Metropolitano (Madrid).