Pellegrini confirma que Bakambu se une a las ausencias de Roca, Sabaly y Bartra para Montilivi

Al término del último entrenamiento previo a viajar a Girona, Manuel Pellegrini ha comparecido en rueda de prensa repasando la actualidad del Real Betis tras las tres derrotas consecutivas, qué espera de su equipo en Montilivi y por qué no se han ejercitado este Sábado Santo Marc Roca y Youssouf Sabaly.

El chileno destacó en primera instancia los cuatro jugadores que no estarán en Girona. A los comentados Roca, Sabaly, y Bartra, que sigue recuperándose de su tendón de Aquiles y con el que el Betis no correrá riesgos, se une la baja de Cédric Bakambu: "Hoy solamente estuvo en el calentamiento y no ha trabajado toda la semana, ha ido alternando. Ahora viene un nuevo parón y va a tener 15 días más para estar al 100%. Era algo programado y no tiene ningún tipo de molestia".

Parón y Girona a la vista

Tras subrayar los nombres propios que aún siguen en la enfermería, habló de cómo ha visto al equipo durante estas dos semanas tras perder en Vallecas y encadenar tres derrotas consecutivas: "delante de un receso llegar con derrota nunca es bueno, pero nos sirve para exigirnos un paso más porque vemos que los objetivos están al alcance pero no los tenemos logrados. Espero un equipo la intensidad y mentalidad necesaria para ganar al Girona y seguir hasta el final intentando una nueva clasificación para Europa".

Pellegrini también habló sobre que su equipo siempre "intenta tener un fútbol independiente del rival que juguemos", y en Girona va a buscar los tres puntos desde el arranque del partido: "Enfrentamos a un muy buen rival que está haciendo una temporada excepcional, pero eso no significa que no tengamos la confianza como para ir a buscar los puntos"

"Los internacionales han llegado físicamente sin problemas" Tuvo tiempo el técnico verdiblanco de explicar cómo han llegado los jugadores internacionales, y de destacar que "siempre es un prestigio para el club que vayan con su selección". "Han llegado todos bien físicamente, sin ningún problemas y están en la lista de citados".

Isco y Fekir

Hace casi catorce días que Isco reapareció con el Real Betis en Vallecas en la derrota ante el Rayo Vallecano. El malagueño, que está siendo el jugador más importante y determinante de los verdiblancos esta temporada, se encuentra al 100% y puede ya partir de inicio.

"Los dos ya están en condiciones. Fekir está recuperando también su nivel con los minutos tras estar prácticamente un año sin jugar al fútbol, así que estando juntos, veremos si parten uno primero y después el otro o los dos juntos", repasaba Pellegrini sin desvelar si juntará a los dos mediapuntas más talentosos sobre el verde a la misma vez.