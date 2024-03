Fornals recuerda su regate a Íñigo Martínez con el Villarreal en San Mamés

El 26 de septiembre, es un día fetiche para Pablo Fornals. Como ya contamos, en el año 2015, tal fecha como la citada, Javi Gracia lo hizo debutar en Primera División en el Bernabéu frente al Real Madrid.

Isco, ahora compañero suyo en el Real Betis le regalaría su camiseta en aquel partido sin pedirle la suya a cambio, algo que recordó en este medio con gran nostalgia: “Él entendió que era mi primer día, y tener las dos camisetas fue un orgullo para mí”.

Corría la temporada 2018/19, y de nuevo Fornals iba a ser noticia en toda España. En la jornada 6 del citado campeonato, el Villarreal viajaba a San Mamés para medirse al Athletic Club, partido que ganaría 0-3 con gol incluido de nuestro protagonista.

El choque se celebró exactamente tres años después de su debut frente al conjunto blanco. De ese día, el castellonense guarda dos recuerdos imborrables, un golazo, el primero del submarino amarillo en el minuto 60, y un regate diez minutos antes que aún recuerdan muchos aficionados al fútbol.

Precisamente, sobre ese quiebro a Íñigo Martínez, recuerda Fornals ahora de verdiblanco cómo fue aquel momento: “En el momento en el que controlo la pelota, no sé por qué, me viene a la cabeza y lo intento hacer. Es verdad que el defensa en este caso se come el amago e intenta chutar, no le da y quedó muy estético”.

Un regate conocido como la cuerda y que recuerda mucho a los movimientos de Juan Román Riquelme, pero para el que no se inspiró en él, puesto que es algo que repite con asiduidad al coger la pelota cuando sale a entrenar.

Guti, Ronaldinho y Zidane: los espejos de Fornals

Normalmente, cuando eres niño tiendes a imitar a tus ídolos y recrear aquellas jugadas que te dejaron marcados. No es el caso de Pablo Fornals, quien de niño era una persona que siempre estaba con un balón en los pies en la calle y no hacía mucho caso a ver highlights.

Al comenzar a consumir fútbol durante su juventud, el panorama en la liga española estaba llena de grandísimos futbolistas como Pablo Aimar, Riquelme, Ronaldinho, Zidane o Guti.

Jorge Jiménez

Un dorsal que lleva grabado

Suele ser algo que muchos jugadores consideran importante, o superstición. Hablamos de los dorsales, y en el caso de Fornals, desde que abandonara el 31 con el que debutó en Primera División con el Málaga, siempre ha jugado con el 8 o el 18.

Empezó usando el 8 en juveniles por ser su posición en el campo, pero pronto se convirtió en su número favorito. Tras recalar de nuevo en el equipo de su tierra, el Villarreal CF, Pablo Fornals dejó el 31 y cogió de nuevo el 8. Dos años con su dorsal favorito, el que lleva tatuado, antes de marcharse a Inglaterra al West Ham de la mano de Pellegrini. En Londres, con el 8 ocupado por Felipe Anderson, eligió el 18 hasta que quedó libre el 8.

En su reciente llegada al Real Betis, no tuvo opción de elegir dorsal, y porta el 18 que ha soltado Andrés Guardado tras su retorno a México no hubo, no hubo otras opciones, pero tampoco había dudas de que quería el 18 si estaba libre.