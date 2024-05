Marina Carmona estrena 'Mi identidad', un álbum cargado de emoción y autenticidad

Marina Carmona presenta su álbum debut 'Mi Identidad', su primer trabajo discográfico con el que la cantante madrileña ha encontrado su propio reflejo musical procedente de un gran legado, tras haber crecido rodeada de música que ha recogido de su familia.

El disco compuesto por diez temas, que se puede escuchar ya aquí, está disponible en todas las plataformas digitales y también saldrá a la venta en los próximos días en formato físico, tanto en CD como en vinilo.

El primer trabajo discográfico de Marina incluye el tema “No lo veo claro” (producido Menend, Maximiliano Calvo y Víctor Martínez), cuyo videoclip, que fue creado por Sofía O. Urwitz -directora de proyectos como la serie “Lucía en la telaraña” de RTVE Play o el videoclip de “Secreto de Agua” de Blanca Paloma”-. Incluye además el single foco “Contar hasta 10”, que vio la luz el pasado 25 de abril como segundo adelanto e interpreta con la artista colombiana AleMor, y puedes escuchar aquí en todas las plataformas digitales.

“Contar Hasta 10”, escrita por la propia Marina y producida por Carlos y Juan Carmona, cuyo lyric video ha sido creado y diseñado por Daniela Pineda, nació de la mano de Luchi, guitarrista de la banda Cupido. La canción se creó “en una tarde pensando en todas las relaciones familiares, el amor incondicional, buscando el pellizco de musicalidad que nos transmitía en su momento Presuntos Implicados”, explica Marina. “La letra me la mandaron desde otro mundo, porque me salió de una vez, sin pensarla, y retrata la paciencia que a veces debemos tener, en ciertas situaciones, en las que tenemos que contar hasta 10, como el título bien dice”.

Profunda conexión con la música

"Mi Identidad" no sólo es un álbum, es una declaración artística, a través de un viaje de exploración personal. En este trabajo, Marina presenta diez temas con los que ha encontrado su propio reflejo musical, procedente de un gran legado, tras haber crecido rodeada de música, que ha recogido de su familia. En este proyecto, la artista madrileña ha trabajado con grandes productores como Pablo Rouss, Dani Ruiz o Khotton Palm, con una puesta en escena por primera vez en banda, orquestada por Víctor Martínez, ganador de tres premios Latin Grammy. Marina presenta una colección de canciones que fusionan la tradición con la vanguardia," reflejando su profunda conexión con la música y su determinación para forjar su propio camino en la industria musical.

"Es la sensación de haber encontrado ese sonido y esas letras, esa IDENTIDAD, y lo que quiero que el público conozca de mí con este proyecto. Me han influenciado las canciones de siempre y quise que el hilo conductor fuera mi voz, mis letras y melodías, como un viaje que haces en coche. Me he sentido muy apoyada por los 12 productores con los que he contado, a los que he ido fusionando, y me han ayudado a dar forma al álbum. Mi familia y amigos también me han apoyado incondicionalmente, me han dado muchos consejos, han sido muy críticos e incluso han hecho la selección de temas conmigo” - Marina Carmona.

Con este nuevo álbum, Marina proclama definitivamente su intención y ambición de convertirse una de las principales voces de la música española contemporánea. Su linaje la sitúa en el epicentro de una dinastía de renombrados músicos, desde su abuelo, el legendario Juan Habichuela es, hasta su padre, Antonio Carmona. Ahora Marina forja su propio camino artístico con una combinación de talento innato y dedicación incansablete . Criada en un entorno donde la música y el arte han sido parte integral de su vida cotidianan, Marina posee una voz con un timbre especial y una habilidad innata para componer sus propias canciones.

La cantante Marina Carmona. / EP

Familia de artistas flamencos

Marina Carmona, nacida en Madrid en 1993, creció en una familia de destacados artistas flamencos, lo que influyó profundamente en su carrera musical. Marina posee una voz excepcional y compone sus propias canciones, destacándose con un estilo único. Además de su formación musical familiar, estudió Educación Musical en Miami Dade y ha colaborado con artistas latinos como Fernando Osorio y Javier García. Políglota y formada en el Liceo Francés de Madrid y en Estados Unidos, Marina canta en español, inglés y francés. Ha trabajado en diversos proyectos, incluyendo la colaboración con Damian Draghici en "The Gypsy Cuban Project" y la producción de sus propios temas bajo la dirección de reconocidos productores como Fernando Illán y Rayito.

Desde 2017, Marina ha estado de gira con "Obras son Amores" y ha participado en las bandas de Antonio Carmona y Ketama, mientras desarrolla su propia carrera artística. En 2018, compuso "Telarañas" junto a Soleá Morente para la campaña "Gitanas en Estéreo", y ha continuado versionando canciones y fusionándolas con flamenco. Sus singles "Te Voy A Amar"; y "A Quien Maldigo", junto con Pepe Bernabé, han tenido gran éxito en plataformas digitales. Marina también colaboró con C. Tangana en "Tiny Desk" y lanzó temas como "Me Sigo Acordando" (nace de la mano de Conchita, producida por Pablo Cebrián) y "Sin Equipaje". Su más reciente trabajo incluye una colaboración con Nuria Fergó en "La Gata Bajo La Lluvia" y la presentación de "Mariposas" en 2022, además de ser la primera artista en grabar una Live Session en la Biblioteca del Ateneo de Madrid con una versión del bolero "Historia de un amor", en 2023.