Hernández de Cos prevé una nueva revisión al alza del crecimiento para este año

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos; ha afirmado en Barcelona que "estamos ante la posible bajada de los tipos de interés en junio" durante su participación en la 39 edición Cercle d'Economia. Durante un diálogo con el el presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, también ha afirmado que la evolución actual de la economía hace prever que el instituto emisor revisará al alza sus previsiones para este año, lo que supondría una nueva mejora tras la de marzo pasado.

En la sesión, moderada por Núria Mas, de la junta del Cercle y exconsejera del Banco de España, Hernández de Cos ha alertado, de todas formas, de que el grado de incertidumbre "sigue siendo elevado" por cuestiones como la guerra en Ucrania, entre otros. Ha admitido que la baja productividad de la economía española, uno de los lemas de las jornasda del Cercle de este año, junto con la tasa de paro son dos de las asignaturas pendientes de la economía española.

Esto tiene que ver, ha dicho, con un "tamaño muy reducido" de las empresas, asociado a umbrales regulatorios que desincentivan el crecimiento de dimensión y exigencias regulatorias "excesivas", así como con el capital humano, que sigue manteniendo la tasa de abandono escolar más alta de la UE y resultados de las pruebas escolares "claramente mediocres". Otro elemento es el bajo gasto en I+D del sector público, pero sobretodo del privado.

El gobernador ha afirmado que las previsiones del Banco Central Europeo (BCE) de marzo pasado hacen entrever que se puede mantener el objetivo de una inflación en torno al 2% en 2025 y 2026. Ha subrayado que la economía española ha mantenido un elevado nivel de resiliencia, que ha segudio en el primer trimestre del ejercicioe del que se ha mantenido en el primer trimestre. "Los últimos datos confirman esta evolución y es probable que se revisen al alza las previsiones para este año", ha afirmado.

Renta per cápita

Goirigolzarri ha alertado de la dificultad de mantener los niveles de crecimiento económico ante la competencia internacional. Y ha advertido de indicadores como el crecimiento del 33% en la renta per cápita en EEUU frente al 13% en Europa. Y lo mismo sucede a nivel español. De hecho en los últimos tres años, la renta per cápita en España "prácticamente no ha crecido".

El presidente de CaixaBank ha vuelto a insistir en la necesidad de mejorar la formación y la educación, como uno de los elementos para mejorar los niveles de productividad. A su vez ha recordado que las empresas siguieron vendiendo en el exterior pese a la crisis provocada por la pandemia. "Para el crecimiento en imprescindible el apoyo al mundo empresarial", ha concluido y ha defendido una sociedad que crea "en los valores empresariales".

El gobernador ha recordado que el déficit público y la deuda, con el nuevo pacto de estabilidad en la zona euro supondrá "una reducción promedio de medio punto porcentual" en los próximos años que podría afectar al crecimiento. Hernández de Cos ha asegurado que el proceso de consolidación fiscal ha de estar acompañado de reformas estructurales con la importancia que tienen los fondos europeos. En el apartado de los riesgos ha mencionado el crecimiento de los costes laborales unitarios, que ha aumentado más que la media de la UE y que "puede suponer pérdida de competitividad".

También ha defendido la necesidad de aumentar los colchones de capital no solo en etapas de crisis sino también cuando estas no se atisban en el horizonte para poder afrontar riesgos futuros. Este proceso, que ha puesto en marcha el Banco de España, se hará de manera gradual.

A su vez, Goirigolzarri ha apostado por los incentivos fiscales para los instrumentos complementarios de la prestación pública, como los planes de pensiones. En este sentido ha recordado la pérdida de aportaciones con la rebaja a la ventaja fiscal aplicada a estos productos.