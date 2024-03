La Junta de Andalucía destina ocho millones de euros al arte sacro

Lunes Santo

"Con todo el dolor del corazón" el Tiro de Línea no podrá acompañar a su Cautivo

"No vamos a realizar estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral". Santa Genoveva no sale. Las palabras del hermano mayor, Enrique González Eulate, han sido recibidas por los hermanos con comprensión y un contundente aplauso. Aunque era una noticia que el barrio del Tiro de Línea esperaba, en la Iglesia muchos hermanos lloran ante la imposibilidad de acompañar a Jesús Cautivo y a la Virgen de las Mercedes a la calle un año más. La lluvia no da tregua y el día es muy largo.