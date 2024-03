La mantilla, una tradición en boga

La mantilla, esa prenda tan singular y elegante, se convierte en un elemento indispensable durante la Semana Santa de Sevilla. Esta tradición, que se remonta a siglos atrás, representa un acto de luto y recogimiento durante el Jueves Santo. El tocado suele estar confeccionado en encaje aunque el tejido puede variar mucho. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua puede ser hasta de lana, aunque eso en Sevilla está descartado.

Sabemos también que, en nuestra ciudad, la mantilla usada en Semana Santa es la negra. La blanca se deja para otro tipo de eventos, normalmente, más festivos, como las tardes de toros. No obstante, seguro que todos los que leen estas líneas han visto, en alguna ocasión, a algún turista extranjero con una mantilla blanca un Jueves Santo.

Una mujer vestida de mantilla por la calle Parras, en la mañana de este Jueves Santo en Sevilla / P. G.

Precisamente para evitar esto hay que darle a cada prenda la importancia que tiene. Así se evitará hacer el ridículo en una ciudad dónde el peso de las tradiciones es muy importante.

Un complemento con historia

El origen de la mantilla se remonta a la época de la Reconquista, cuando las mujeres se cubrían la cabeza con un velo como símbolo de pudor y recato. Con el tiempo, la mantilla se fue convirtiendo en un complemento de moda, especialmente entre las clases altas.

En la Semana Santa de Sevilla, la mantilla adquiere un significado religioso. El color negro representa el luto por la muerte de Cristo, mientras que la peineta, que suele ser de carey o de metal.

Jóvenes vestidas con la tradicional mantilla en uno de los palcos de la Real Maestranza de Sevilla. / José Manuel Vidal

Más que una simple prenda

Lucir una mantilla en la Semana Santa de Sevilla no es solo cuestión de moda, sino que es una forma de expresar la devoción religiosa y de participar en una tradición centenaria. Es un momento especial para muchas mujeres, que se sienten orgullosas de poder llevar este símbolo tan representativo de la ciudad.

La mantilla es un símbolo de la Semana Santa de Sevilla que se resiste a desaparecer. A pesar de las dificultades, esta tradición sigue viva gracias al esfuerzo de muchas personas que se empeñan en mantenerla viva.

Vestirse de mantilla no solo implica colocarse la peineta y el tocado, encierra en sí muchos más rituales entre los que se encuentra la combinación de ésta con un vestido negro por debajo de la rodilla y poco escote, la utilización de medias negras tupidas y, también, el uso de zapatos de tacón del mismo color.

No por popular, conocido o común, esta guía cofrade no debe hacerse eco de términos perfectamente implantados y extendidos en nuestro vocabulario cofrade. No obstante, no por populares son siempre bien usadas determinadas palabras. Un ejemplo de esto lo encontramos en: Mantilla. Y es que, con este concepto no nos debemos referir a un tejido de encaje. La mantilla se refiere al tocado con el que la mujer cubre su cabeza el Jueves Santo en Sevilla.