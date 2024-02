Isaac Romero: "El sueño de todo español es representar a tu país y dejarlo lo más alto posible"

En la campaña 18/19, Isaac Romero sufre un cambio físico tras regresar a Lebrija que lo lleva a partir como delantero centro. Con su equipo de toda la vida, el CA Antoniano, consigue ascender a Tercera División y el Sevilla FC se hace con sus servicios para su tercer equipo. Tiempo atrás, había pasado por los escalafones inferiores, pero a partir de 2019, la unión entre el lebrijano y los nervionenses sería definitiva. El pasado 11 de enero obtuvo ficha de la primera plantilla, y desde entonces, suma cinco goles y le ha cambiado la cara al equipo de Quique Sánchez Flores.

El Trofeo Calzados Moreno de Lebrija lo dio a conocer y puso al Sevilla FC en la vida de Isaac Romero (18 de mayo de 2000). Pablo Blanco lo reclutó para prebenjamines y permaneció en la disciplina nervionense hasta los alevines, cuando decidió volver a su pueblo para posteriormente probar en Cádiz en los juveniles. La suerte le fue esquiva con los amarillos y retornó de nuevo a su pueblo, al CA Antoniano:

Jorge Jiménez

En 2017, Jesús Mendoza se hizo cargo del conjunto nebrijense tras descender de nuevo a División de Honor y con el objetivo de volver a Tercera. El ascenso tendría que esperar un año más, pero en aquel equipo dirigido por el jerezano, asomaba la cabeza Isaac Romero, que siendo juvenil de segundo año debutaría contra el Ciudad Jardín.

Acabada la campaña, hubo relevo en los banquillos y Francisco José Cordero, más conocido como Rubio, pasó de ser coordinador de cantera a entrenador del primer equipo. Apostó fuertemente por una camada de jóvenes entre los que destacaba nuestro protagonista. Un año para el recuerdo, como aquella primera vez que pudo celebrar un gol con el primer equipo del Antoniano en el Municipal de Lebrija.

Jorge Jiménez

El delantero del Antoniano acapara miradas

El nombre de Isaac Romero comenzaba a sonar entre los periódicos sevillanos, sobre todo tras un partido frente al UP Viso en el que marca un golazo y estrella una falta en el larguero desde 40 metros.

Un nueve luchador, rápido y con buen golpeo, que destacaba por su incansable pelea en cada jugada y que no iba mal por arriba. Todas ellas cualidades que tras su reciente subida al primer equipo recordaba. Su espejo por similitudes en el juego en aquella época era Diego Costa, y también desvela qué delantero sevillista le ha marcado más:

Jorge Jiménez

Aquella temporada 2018/19 acabaría de la mejor forma posible: el CA Antoniano entrenado por Rubio y plagado de canteranos como Isaac volvía a Tercera División. La última jornada ante el Peñarroya-Pueblonuevo en Córdoba, los lebrijanos se jugaron el ascenso y la participación para el año próximo en la Copa del Rey.

Jorge Jiménez

Carlos Marchena, figura clave para su vuelta al Sevilla FC

En la pretemporada anterior, Isaac empezó a desarrollar su físico y abandonó la mediapunta para jugar como delantero centro. La potencia y la persistencia yendo siempre a buscar balones al espacio lo hicieron despuntar, y Rubio, que era muy amigo de Carlos Marchena, le recomendó que fuera a verlo porque tenía condiciones para llegar mucho más lejos.

Incluso, el propio Marchena, para confirmar las sensaciones que desde el Antoniano le transmitían, no sólo estuvo presente en varios partidos, sino que se puso de corto a entrenar con ellos y tuvo que defender al lebrijano. Recuerda Isaac que en esa especie de prueba que le pusieron lo dio todo, y fruto de ello y de su desempeño en la temporada, el Sevilla se lanzó a por él tras el ascenso.

Jorge Jiménez

“Marchena vino un día con nosotros a entrenar. Disfruté el momento y di todo lo que tenía de mí” Isaac Romero — Jugador del Sevilla FC

Como parte del acuerdo entre el CA Antoniano y el Sevilla FC, Antonio Alcón, mandamás del club lebrijano, acordó con la entidad nervionense que se jugaría los dos años siguientes en pretemporada en el Municipal de Lebrija, aunque no pudo disputar sendos amistosos el ya delantero sevillista. Esta última temporada con el Sevilla Atlético sí ha podido volver a jugar en su pueblo, aunque en los instantes finales del partido acabaría expulsado en un partido ganado por los locales dos a cero.

A pesar de no poder conseguir la victoria, volver a jugar en Lebrija fue especial para Isaac. En su pueblo, comenta el propio futbolista, que "sigo siendo un niño más que hace su vida normal en los días de descanso", a lo que añade que siempre le hace mucha ilusión cuando los niños lo ven por la calle y lo paran para hacerse una foto o para que les firme.

Jorge Jiménez

Lesiones y consagración

El nuevo periplo de Isaac Romero en el Sevilla C inició con 8 goles en 13 partidos, lo que le valió escalar al Sevilla Atlético dirigido por Paco Gallardo y ascender un año más tarde a Primera RFEF. En el debut liguero ante el Sabadell, el lebrijano terminó expulsado, y en un entrenamiento con el primer equipo en la Ciudad Deportiva sufrió una fractura espiroidea del peroné izquierdo sin desplazamiento. Los servicios médicos del club optaron por un tratamiento conservador con el fin de evitar pasar por quirófano y el atacante pasó dos meses en el dique seco.

A finales de 2021, los problemas en el hombro le obligaron a pasar por quirófano. Se le realizó la técnica de Latarjet, vía artroscópica, para evitar nuevas luxaciones. A pesar de tener un año complicado, Isaac nunca dudó y volvió más fuerte que nunca, con la esperanza de incorporarse pronto al primer equipo.

Jorge Jiménez

Superados los problemas, Isaac siguió progresando y en la reciente temporada con el Sevilla Atlético a las órdenes de Jesús Galván, acumuló en la primera vuelta 11 goles y 3 asistencias en 15 partidos. El 3 de diciembre de 2023, marcaría sus dos últimos goles como jugador del filial frente al Marbella en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva.

Antes de que todo ello sucediera, en pretemporada, el miércoles 19 de julio se disputó la edición más internacional del Trofeo Antonio Puerta, que enfrentó al Sevilla, campeón de la Uefa Europa League 2022/23, ante el Independiente del Valle ecuatoriano, ganador de la CONMEBOL Sudamericana 2022. José Luis Mendilibar convocó a Isaac para la cita y debutó en el Ramón Sánchez-Pizjuán delante de la afición: "No tuve suerte de cara al gol, pero lo dejé todo en el campo y al final gracias a Dios ganamos en la tanda de penaltis. Me sentí muy contento y guardo un recuerdo muy bonito".

Jorge Jiménez

"Uno no piensa estas cosas. Yo estaba ahí para para ayudar al filial, con goles y con trabajo. Como digo siempre: estas cosas pasan tan de repente que uno no se lo espera, y mira dónde estoy ahora, jugando con los que veía de chico y soñaba jugar con ellos algún día" Isaac Romero — Jugador del Sevilla FC

Una fecha que siempre recordará

El 11 de enero de 2024, Víctor Orta y Quique Sánchez Flores, decidieron que el jugador que iba a reforzar la delantera en el mercado invernal sería Isaac Romero. Al tener 23 años, no pudo contar en el primer tramo de la temporada como el resto de canteranos, y cuando se abrió de nuevo la ventana de fichajes, el lebrijano fue el escogido por el Sevilla. La elección no pudo ser más acertada.

El lebrijano heredó el dorsal 20 de Fernando Reges tras su salida de la entidad: "No soy supersticioso a la hora de escoger un número pero el dorsal siempre lo habrá llevado alguien significativo en el club por los jugadores que han pasado por aquí. Si tengo la oportunidad en el futuro de llevar el dorsal de Luis Fabiano (10), haré lo mismo que ahora con el 20".

Con la marcha de Youssef En-Nesyri a la Copa de África con Marruecos, y ante el bajo nivel demostrado por sus compañeros en la delantera, el 12 de enero Isaac fue titular en el Sánchez-Pizjuán frente al Alavés. No consiguió ver portería y el Sevilla perdería 2-3 frente al Alavés en las postrimerías del partido.

Jorge Jiménez

Después de un debut agridulce, jugaría el conjunto sevillista en Getafe los octavos de Copa del Rey. El lebrijano volvería a repetir en el once de Quique Sánchez Flores, y en la segunda mitad, con el marcador empatado a uno, Isaac le ganó la espalda a Djené y aprovechó el centro de Lucas Ocampos para batir de cabeza a David Soria y adelantar al Sevilla.

Siete minutos después, un nuevo ataque del argentino por la izquierda acabó rechazado en los pies de Djibril Sow. El suizo cedió en la frontal el balón al canterano y por debajo de las piernas del meta azulón puso el definitivo 1-3.

Jorge Jiménez

Cinco días más tarde, adelantó al Sevilla en Girona, pero el encuentro terminaría siendo para olvidar. 5-1 y a pensar en la visita al Metropolitano, un partido que acabaría ganando el Atlético de Madrid con un solitario gol de Memphis Depay a diez minutos del final.

Eliminados de copa y con el desafío de sacar al equipo de los puestos bajos de la tabla, Isaac Romero se estrenaba en casa en el empate a uno frente a Osasuna, y en Vallecas ante el Rayo Vallecano, el Sevilla volvía a ganar en liga un mes y medio después con una actuación muy seria del lebrijano actuando como segundo delantero por detrás de En-Nesyri. Una sociedad que surge de la nada y que ha elevado el caudal ofensivo del equipo.

Tras la victoria en tierras madrileñas, el Atlético de Madrid se cruzó de nuevo en el camino del Sevilla, esta vez en liga. Un solitario gol en el segundo palo de cabeza de Isaac daba el triunfo a los de Quique Sánchez Flores. El canterano había regalado a su afición tres puntos de oro para coger distancia con los puestos de descenso.

Jorge Jiménez

Renovación con el Sevilla y debut con España

El salto de Segunda RFEF a Primera División no ha parecido existir para Isaac Romero. Quizá, tener 23 años y no haber subido con el primer equipo antes, le haga tener esa madurez que ha demostrado en sus nueve primeros partidos, en los que ha visto portería en cinco ocasiones.

Jorge Jiménez

"En el Antoniano tenía muchos más espacios y más tiempo para pensar jugando en la mediapunta. Creo que también el hecho de debutar con 23 y no con 17, hace que tenga ese puntito de madurez para no estar perdido y con nervios. La experiencia de los compañeros me está ayudando a hacerme lo más rápido posible" Isaac Romero — Jugador del Sevilla FC

Isaac Romero ya no es un simple canterano que ha tirado la puerta abajo. Sus actuaciones no han dejado indiferente a nadie y al terminar contrato en 2025, desde el Sevilla ya se estudia su renovación, algo en lo que el lebrijano no pondrá ningún problema dado lo contento que se encuentra. Su cláusula de 15 millones de euros ascenderá a 20 automáticamente al disputar seis encuentros más con el primer equipo.

Jorge Jiménez

No sólo clubes muy diversos han puesto sus miras en Isaac Romero. Luis de la Fuente, actual seleccionador español, declaró hace unos días que "Isaac es un buen futbolista y tiene todas las puertas abiertas de la Selección".

Este verano, España disputará la Eurocopa 2024 en Alemania, y el próximo 15 de marzo ofrecerá la lista de citados para los amistosos frente a Colombia y Brasil, preparatorios para dicha cita veraniega.

La última gran perla del Siglo XX del club sevillista lleva poco tiempo en Primera División, pero se postula para que lo llame la Selección española: "El sueño de todo español es representar a tu país y dejarlo lo más alto posible", admite el lebrijano, que tras nueve partidos en la élite en lo único que piensa es en ayudar al Sevilla FC a seguir cogiendo aire con el descenso: "Me centro en ayudar al equipo y llevarlo lo más arriba posible y alejarnos lo máximo de ahí abajo".