Rakitić: "He tenido la suerte de jugar el derbi más especial, el Euroderbi"

Una baja sensible para ElGranDerbi por el carácter emocional que siempre le ha aportado al Sevilla FC, es Ivan Rakitić.

El ex internacional croata ha repasado en los micrófonos de Radio Marca la importancia que tiene el derbi sevillano, un partido que define a la perfección la idiosincrasia de la capital andaluza.

Aunque en el pasado mercado invernal se despidiera del sevillismo e hiciera las maletas rumbo al fútbol árabe, al Al-Shabab, Rakitić vive pendiente del Sevilla, más si cabe los días previos al derbi sevillano.

"El partido es diferente. He tenido la suerte de jugar el más especial, el Euroderbi. He marcado en el 5-1 justo antes del embarazo de mi primera niña... Dos goles en el campo del Betis dos días después de casarme. Tengo para contar", recuerda el croata.

Rakitić pone al Betis en sobreaviso

El ex mediocentro sevillista, tiene claro que la mejoría del conjunto de Quique Sánchez Flores puede traducirse en un cambio en el resultado previsto ante un Betis que por clasificación, pare ligeramente como favorito en un partido en el que dicha palabra prefiere ni pronunciarse: "No hay favoritos. Será duro, disputado. Hay momentos y momentos. El Sevilla llega en un momento positivo. Puede pasar de todo. Lo importante es que entre firme en ese partido y que mi Sevilla pueda ganar".

El Sevilla FC de Quique Sánchez Flores se presenta en el Benito Villamarín después de haber conseguido el pasado lunes la salvación al vencer en el Ramón Sánchez-Pizjuán al RCD Mallorca de Javier Aguirre por 2-1 y acumular 37 puntos en el casillero, a doce del Cádiz CF que marca el descenso con 25.

Victoria ante los bermellones que se une a las dos anteriores fuera de la capital hispalense ante Getafe, por la mínima con un tanto de Sergio Ramos (0-1), y en Gran Canaria frente a Las Palmas por 0-2 con tantos de En-Nesyri y Lukébakio.

Qué es un derbi según Ivan Rakitić

Ivan Rakitić recalcó en sus declaraciones la importancia de la cohesión como grupo de cara a partidos de esta índole como es el caso del derbi sevillano.

"Siempre me ha gustado juntar al grupo ante momentos importantes. Podemos devolver la alegría a la afición. Siempre se nos ha dado bien jugar en el Villamarín. Desde aquí, apoyo máximo. La gente con más experiencia es importante. Son partidos diferentes y hay que entenderlo así. No ahora, desde hace días", puntualizaba el croata.

"A todos nos gusta jugar partidos especiales. El derbi nuestro es un sentimiento diferente y eso que he jugado muchos Clásicos. Hay que sentirlo, aunque seas de Honolulu e ir a por ellos y ganarlo, no queda otra", concluía el ex centrocampista del Sevilla sobre el derbi.

Mendilibar y Diego Alonso

Sobre sus dos últimos entrenadores en la última etapa como sevillista, José Luis Mendilibar y Diego Alonso, también ha querido referirse al respecto: "Me ha dolido la situación con mi querido Mendilibar. Ahí, empezando por mí, lo pudimos hacer de otra manera".

Por contra, para sorpresa de muchos por los nefastos resultados que obtuvo el preparador uruguayo al frente de los nervionenses, Rakitić reconoce que se jugó mejor de lo que el marcador mostraba al término de los partidos: "Con Diego Alonso jugamos el mejor fútbol en los tres años y medio de mi vuelta, pero el fútbol es así. Cuando no se hacen las cosas bien del todo, te castiga".

Por último, el croata finalizó hablando de ambos: "Con Mendilibar y Diego Alonso jugamos espectacular, organizados, pero no había manera. Te sentías fuerte, pero hay que meter la pelota en la portería. Son momentos duros. Duele y deseo que se llegue a una estabilidad en el club, que el Sevilla esté fuerte, a tope y arriba".