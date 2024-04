El Sevilla vuelve a tener la enfermería repleta

El Sevilla, que a finales del pasado marzo se congratulaba de no contar con lesionados en su plantilla, algo que no sucedía en las últimas temporadas, no ha tardado en ver como en este abril se ha vuelto a poblar la enfermería, hasta el punto de que hay hasta seis jugadores con problemas físicos y cuatro de ellos descartados para lo que resta de campaña.

El 29 de marzo, el entrenador del equipo, Quique Sánchez Flores, anunció en las previas al partido que disputaron en Getafe (0-1) que todos los componentes de la plantilla estaban con el alta médica para jugar el encuentro y que solo Jesús Navas, por sanción, era baja obligada.

Esa situación ha durado muy poco y, cuando aún no ha entrado mayo, los servicios médicos han visto como se le acumulaba el trabajo, incluso con tres intervenciones quirúrgicas, las del medio suizo Djibril Sow, intervenido el 16 de abril de una fractura en un pie; el centrocampista serbio Nemanja Gudelj, operado el pasado jueves de la rodilla derecha; y el también medio Óliver Torres, que ese mismo día sufrió un golpe en el hombro derecho durante el entrenamiento.

El futbolista cacereño se ha sometido, por ello, a una artroscopia estabilizadora con el objetivo de prevenir episodios similares en el futuro y para reforzar la articulación, por lo que es baja para el resto de este curso, al igual que Sow y Gudelj, más el delantero Isaac Romero, quien en el derbi del pasado domingo en el campo del Betis (1-1) tuvo que salir al cuarto de hora en camilla.

El canterano se sometió el lunes a una ecografía y a una resonancia que revelaron que sufre una lesión miotendinosa de grado II-III de isquiotibiales en el muslo derecho, con lo que tendrá un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas.

Estas bajas se suman a la del lateral izquierdo Adrià Pedrosa, ausente en los últimos partidos por una dolencia muscular, y a la del guardameta serbio Marko Dmitrovic, que se cayó de la convocatoria para el derbi a última hora debido a unas molestias musculares en el cuádriceps derecho.

El Sevilla, que retorna el miércoles a los entrenamientos tras dos días de descanso después del partido en el estadio Benito Villamarín, tendrá que ver la evolución de estos dos jugadores para saber si pueden ser citados para el encuentro del domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Granada.

Para esa cita, de la trigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, también será baja segura el extremo Suso Fernández, quien vio ante el Betis una tarjeta amarilla y deberá cumplir un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones.