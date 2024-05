Quique Flores: "No tengo claro que Ramos vaya a seguir en el Sevilla"

El ya exentrenador del Sevilla Fútbol Club, Quique Sánchez Flores, ha querido atender a los medios radiofónicos en la madrugada del miércoles repasando los motivos que le han llevado a no continuar al frente del banquillo blanquirrojo.

Llegó y sin entrenar consiguió una victoria "gracias a los jugadores" en Los Cármenes, y precisamente frente al Granada en el Ramón Sánchez-Pizjuán certificó la permanencia, objetivo por el que fue contratado el pasado diciembre.

Últimas noticias en el Sevilla

Las últimas semanas en el Sevilla han dado mucho que hablar. Primero con el anuncio del adiós de Jesús Navas, que finalmente tras ofrecerle Del Nido Carrasco un contrato vitalicio permanecerá hasta el 31 de diciembre, cuando pondrá fin a su carrera futbolística.

Sería Quique quien también anunciaría el presidente sevillista que no continuaría, y en la tarde de este martes Erik Lamela acudía al estadio a su acto de despedida, y al entrar la noche, Del Nido Benavente revolucionaba al sevillismo con un directo en Twitch y YouTube repasando punto por punto toda la actualidad del club.

En la medianoche, es ahora el técnico madrileño el que habla en El Partidazo de la Cadena COPE sobre su estancia en el Sevilla.

Su encuentro con Xavi en el Sánchez-Pizjuán

“Sí, me lo agradeció. Coincidimos en los canutazos y hablamos y me dio las gracias. fue algo sentido, por una pregunta bastante natural que me hicieron. Me confirmaron que lo habían destituido y me salió una vena distinta y me puse en la piel del entrenador y me pareció una situación muy incómoda”.

Cómo afrontar las ruedas de prensa

“Somos los portavoces y los que damos la cara por el club. Siempre vamos un poco desprovistos de eso, con la atención en el partido, sin pensar en lo que ocurre por arriba a medida que se acerca el partido, y bien que hacemos de estar pendiente a lo nuestro”.

“Te dejas sugerir por el jefe de prensa, nos sugieren cosas, pero ya casi de forma autónoma uno se puede plantear qué es lo que puede ocurrir, y a veces el jefe de prensa no te lo plantea, en mi caso. Entro en un mano a mano con el jefe de prensa y ahí llegamos aprendidos”.

“En el Sevilla es donde más natural me he encontrado en los últimos años. Ahora cuando os escuchaba, me recordaba de cuando podía hablar sin el armazón que nos ponemos los entrenadores, ya hablas diferente. Lo llevas interiorizado, no puedo hablar como estaba en el cambio de jugador a entrenador, había otra naturalidad. Ahora tienes que responder con crítica o autocrítica, empiezas a hacerte una coraza y ser diferente”.

Diferentes presidentes

“Hay de todo: que cambian con el tiempo, jóvenes que están aprendiendo, otros que les importan mucho sus clubes, otros que delegan en manos que mejoran o empeora, ávidos de dar noticias, otros desde el silencio hacen crecer a los club, hay todo tipo como jugadores y entrenadores”.

Cómo se va de Sevilla

“Me voy muy ligero, con el deber cumplido y que me he quitado mucho peso. Asumí una responsabilidad enorme, sobre los hombros sentí un peso enorme. He vivido esa ciudad, siento las almas que hay detrás del Sevilla, gente que me ve por la calle o en el hotel, se me abraza y llora y te cae un mundo encima. Una responsabilidad muy grande en terreno corto para la reacción y tú vas a un plan de rescate que desnaturaliza a todos los protagonistas”.

La decisión de no seguir está tomada interiormente, y sólo a dos personas, Elías Israel y un agente, y fue tras ganar al Granada. El escenario no indicaba que seis jornadas antes íbamos a estar tan salvados. Los números que me dieron era de ganar el 50% de los partidos. De los últimos 82 habían ganado 21 y ahora de 22 tenía que ganar 10 sin conocer nada”.