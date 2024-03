Dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad para el partido Sevilla-Real Sociedad

El Ayuntamiento prepara un dispositivo especial de limpieza, movilidad y seguridad con motivo del partido que disputarán el próximo domingo Sevilla- Real Sociedad el próximo sábado 2 de marzo a partir de las 14:00 horas.

En cuanto al tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán desde las 11:30 horas estarán montados los dispositivos. Los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 12:00 horas. Todo el dispositivo permanecerá hasta aproximadamente una hora después del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sanchez-Pizjuan. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación establecidas por las Fuerzas de Seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

Para facilitar la llegada al estadio, Tussam incrementará la oferta con 16 vehículos adicionales que prestarán servicio en las líneas C1, C2, 5, 27, 28, 29 y LN que circulan por las inmediaciones del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Como ya anunció el Ayuntamiento en el inicio del campeonato liguero, el entorno del estadio Ramón Sánchez Pizjuán cuenta a partir de ahora con un Plan Especial de Movilidad que servirá de base para plasmar las medidas fundamentales a adoptar, con objeto de garantizar la seguridad y mejorar la fluidez del tráfico en el entorno del estadio. Un total de 21 operarios y 9 vehículos trabajarán para mantener limpio el entorno del estadio antes del encuentro y a su finalización.

La activación del dispositivo conjunto con PN para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 11:30 h.

Desde que se inicie el dispositivo, el acceso y salida a los centros comerciales, se realizará:

• El Corte Ingles: el acceso se realizará por la C/ Luis Montoto (sentido desde centro hacia Avda. De Andalucía), C/ José Luis de Casso, C/ Rico Cejudo hasta la entrada al parking existente en C/ Benito Mas y Prats. La salida del mismo se realizara por C/ Luis de Morales hacia Luis Montoto o Kansas City

• Nervión Plaza, el acceso y salida del mismo se realizara por la Avda. de Eduardo Dato.

Dos horas antes del inicio del partido, coincidiendo con el momento de inicio del dispositivo de tráfico, comprobaran que las salidas de los parking de ambos centros comerciales no se produzcan en dirección hacia Luis Arenas Ladislao.