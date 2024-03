El Ayuntamiento desoye a la intervención y reafirma su acuerdo con la Policía Local para Semana Santa

La Policía Local de Sevilla amenazó durante días al Ayuntamiento con no prestar la seguridad necesaria en Semana Santa si no se acordaban mejoras retributivas. El gobierno de José Luis Sanz no aguantó la presión y concedió el pasado 13 marzo unas condiciones más ventajosas a los agentes. La intervención rechazó este acuerdo, y ahora el grupo popular y Vox han votado a favor en el pleno de levantar esa suspensión a solo un día del Viernes de Dolores.

La interventora municipal puso un reparo suspensivo y paralizó este pacto al considerarlo un gasto estructural, no puntual. Y hay un problema: el presupuesto está prorrogado, por tanto no hay dinero suficiente para afrontarlo. El pasado febrero se aprobó, con un año de atraso, la partida económica necesaria para el acuerdo firmado con la Policía Local para la Semana Santa de 2023, y este mismo organismo fiscalizador emitió también un informe desfavorable, tal y como ha informado ABC.

Con esta decisión de la intervención, la vigilancia policial para las fiestas de primavera volvía a estar en el aire. Pero en el pleno de este jueves el gobierno de José Luis Sanz ha decidido desoír a este departamento y seguir adelante con lo acordado: "Hemos hecho las cosas bien. Hicimos una mesa de negociación con los sindicatos, y de los cinco, cuatro votaron que sí", ha declarado Ignacio Flores, delegado de Seguridad Ciudadana. "Por fin un delegado ha tratado a la Policía Local en conjunto como nadie ha hecho en este Ayuntamiento", ha añadido.

"Son un desastre, señor Flores. ¿Ve normal que 40 minutos antes del pleno se incorpore una cuestión tan importante? Teniendo que tener mañana a la Policía en nuestras calles. Así no se pueden hacer las cosas", ha criticado Ismael Sánchez, portavoz del grupo Con Podemos-IU, que se ha abstenido en la votación, al igual que el socialista.

Cobrar todos los días como un festivo, una de las mejoras para la Policía

Cobrar todos los días de Semana Santa y Feria como un festivo fue una de las mejoras que incluyó el último acuerdo firmado con la Policía Local. De esta forma, los agentes reciben el mismo dinero por trabajar un Martes Santo que un Viernes Santo, por ejemplo. Un concepto retributivo que el Consistorio no concedió a ningún otro servicio municipal.

Asimismo, los encargados de la seguridad ciudadana generan dos días de descanso por cada jornada que trabajen en las fiestas de la primavera. Y no solo eso: también se les da la opción de disfrutarlos o de venderlos, una posibilidad que tampoco tiene el resto de empleados del ayuntamiento.

También se acordó con los sindicatos en la mesa de negociación incrementar la retribución por intensidad y, según precisó Jorge Menacho, secretario general de CCOO en el Ayuntamiento, si pasan de las 18:00, cobrar el plus de intensidad doble.

Cuando el Consistorio negoció las condiciones con el resto de la plantilla municipal, el acuerdo al que se llegó resultó agridulce por los agravios comparativos: “Debemos romper con las desigualdades, no podemos permitir que existan en el seno del mismo ayuntamiento”, declaró Menacho a El Correo de Andalucía.

La escasez de policías locales, clave en este conflicto

No hay policías locales suficientes para ofrecer una seguridad ciudadana adecuada cuando llega Semana Santa y Feria. Por eso es fundamental que los agentes disponibles hagan horas extra o trabajen en sus descansos durante las fiestas. Si solo realizan sus jornadas correspondientes, no se presta la vigilancia necesaria. Ahí radica la presión que ha ejercido durante años sobre el Consistorio.

"Si no se venden los descansos ni se realizan horas extraordinarias, es imposible que se desarrollen con normalidad estas festividades", manifestó Roberto Echevarría, presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS). El propio José Luis Sanz reconoció hace unos días la falta de efectivos: "Nos faltan 500 plazas de Policía Local porque en estos últimos ocho años no han salido plazas".

A un solo día del Viernes de Dolores, parece que la seguridad está garantizada después de que la intervención paralizara el acuerdo firmado. Tras días de presión por parte de la Policía Local, sellar un pacto con los agentes y desoír a la interventora municipal, en Semana Santa y Feria habrá agentes suficientes en la calle. A pocas horas del comienzo. Y a qué precio.