"Te crees que nunca te va a llegar. La han destrozado": la familia de la menor agredida sexualmente en Écija pide justicia

Una menor, de 17 años, fue presuntamente agredida sexualmente el pasado 31 de marzo por tres hombres en el trayecto entre una discoteca de la localidad cordobesa de La Carlota y el municipio sevillano de Écija. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a El Correo de Andalucía la detención de los individuos, y el TSJA también ha indicado a este medio que se ha producido el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza y que los tres se acogieron en su derecho de no declarar.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Écija, en funciones de guardia, acordó este pasado miércoles, el ingreso en prisión de los presuntos agresores, de nacionalidad ecuatoriana, a petición de la Fiscalía, y la causa la llevará el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Écija. "En menos de 48 horas se hacen las pesquisas pertinentes y se ponen a los tres en disposición judicial", ha comentado al respecto Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno.

La familia de la menor, la madre y su tía, han atendido a Canal Sur y han explicado cómo se encuentran tanto ella como la familia, contando algunos detalles de cómo ocurrió todo en aquel viaje entre la mencionada discoteca y su casa. “Todavía está en estado de shock, no lo ha asimilado todavía. Está muy triste. Está con su familia, no la dejamos sola. Intentamos animarla”, explica la madre, emocionada.

Según confirma, a los acusados "no los conocía de nada", pero "iba confiada porque iba un amigo". "Había salido con una amiga. En la discoteca se encuentran con unos amigos y la amiga se va. Se queda entonces con los amigos y, como ese día llovía mucho, les dicen que en el coche caben dos", comienza a relatar.

Entonces, durante el trayecto, su hija se quedó durmiendo. "Se queda durmiendo de una forma...No se despertaba, el amigo la llamaba y no se despertaba", detalla. Su amigo se baja durante el trayecto y a ella "la traían supuestamente a donde vive pero no llegó. La llevaron a un descampado y abusaron de ella”.

Llegó consternada a casa y se desmayó

"Se queda durmiendo y cuando despierta la están violando", explica la madre, que en la entrevista con Canal Sur prefiere no mostrar su rostro ni que se conozca su identidad. "Llega a casa de una hermana mía, al primero, y nosotros estamos en un tercero. A las 12 baja el padre, y a raíz de las voces me entero yo. Sube y nos cuenta que la habían violado. Y se me desmaya", prosigue.

La familia tuvo que llevarla al hospital, e incluso fue la ambulancia: “La niña se me desploma”. Desde el primer momento, la decisión fue recurrir a ayuda psicológica. "Estamos en espera a que nos llamen para ponerle su psicólogo", asegura la madre. Algo que también confirma la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia, en el mismo medio: "Desde los servicios municipales les hemos puesto todo lo que está en nuestras manos. Apoyo psicológico, emocional...Estamos trabajando para que no les falte nada”

La familia piensa que fue drogada

Tanto la madre como la tía de la menor tienen sus sospechas de que no se habría dormido de manera natural y por el efecto de alguna sustancia. "Ahí estamos con las pruebas. Normal no es. Estamos esperando", confirma la madre.

Yo pienso que la estuvieron observando y tienen esa costumbre porque la discoteca está cerca del pueblo — La tía de la víctima

Sin embargo, la tía es más contundente al ser preguntada: "Yo estoy con que la han drogado. La situación en la que llegó no era normal. Además, los amigos tenían un reservado en la discoteca y los violadores subieron allí y echaron un vistazo. Un amigo los echó y les dijo que no podían estar. Yo pienso que la estuvieron observando y tienen esa costumbre porque la discoteca está cerca del pueblo”. "Nos hemos enterado que no es la primera vez, lo han intentado más", añade.

La regidora de Écija pide "no haya alarmismo". “No conocemos a los agresores en el pueblo. Ha pasado aquí puntualmente. Seguirá siendo investigado para que no vuelva a ocurrir”.

"¿No podemos salir y disfrutar sin estar pendientes de que nos hagan esto?

Ahora la familia de la menor pide "justicia". "Con 17 años la niña está para salir con sus amigos. ¿No podemos salir y disfrutar y estar pendientes de que nos hagan esto? No los queremos en el pueblo, que cumplan lo que tengan que cumplir. Mañana puede ser mi hija", denuncia su tía.

Según cuenta esta familiar, hubo un enfrentamiento con los presuntos violadores en la comisaría a raíz de un comentario: "Sus familiares estaban allí cuando nosotros llegamos. Luego llegaron los violadores y nos pusimos nerviosos con ellos".

"Nosotros nos los queríamos comer. La situación se puso más agresiva. Me enfrenté con una mujer. Si mi marido hace eso no voy a apoyarlo porque eso no se puede hacer. Con un bebé que tenía, que te presentes allí y defiendas que la niña no salga", añade sobre el suceso.

Así, hace una reflexión para que se pongan medios para que no vuelva a suceder: "Es una situación muy incómoda que nadie tiene que vivir, y pasa día a día. Te crees que nunca te va a llegar, y llegó, y la han destrozado".

La ministra de Justicia pide "todo el peso de la ley"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que tiene que caer "todo el peso de la ley" sobre los presuntos agresores sexuales. "Este Gobierno no va a permitir, no va a consentir que este tipo de actuaciones se salden sin que todo el peso de la ley recaiga sobre los agresores", ha sentenciado este jueves en declaraciones a los medios en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear.

La ministra ha explicado que el caso de Écija se está investigando en este momento y, por ello, ha mostrado su respeto con las investigaciones. No obstante, ha incidido en que en España hay un marco normativo "que permite que las mujeres estén más a salvo, más tranquilas, más seguras y que su palabra desde luego sea la única que en este momento tiene valor".

En ese sentido, Redondo ha manifestado que la ley del 'solo sí es sí' "es una ley importante que pone el consentimiento en el centro". "Cuando no se produce ese consentimiento, todo el peso de la ley tiene que recaer sobre los agresores", ha sentenciado.