Este es el vestido de lunares 'low cost' para la Feria de Sevilla que enamora a las 'inluencers'

¿No sabes qué ponerte para la cena del pescaíto? El protocolo marca que la noche del pescaíto no se lleva traje de gitana, por lo que lo ideal el elegir un outfit elegante y que tenga aires de feria. Los lunares siempre son un acierto para esta indumentaria, así como los mantones de manila, que son el complemento ideal para esa noche y para toda la semana de Feria. Las influencers lo saben y por eso en estos días previos, mientras que en el Real se viste con toldos de rayas y farolillos, empiezan a dar sus consejos para ir lo más acertada a la feria, tanto los looks más flamencos, como los más adecuados si este año no te quieres vestir de gitana.

Y entre esos looks más causales, hay un vestido que está causando sensación. La sevillana Rocío Osorno lo recomienda como uno de sus 14 looks ideales para la cena del pescaito. Se trata de un vestido vaporoso, de escote halter y lunares blancos sobre fondo negro, de Sfera, aunque también está disponible en El Corte Inglés.

Pero no es la única influencer que se ha rendido a los encantos de este modelo. Susana Molina también lo tiene en su armario y lo propone como uno de esos vestidos perfectos para ir al Real cuando no te vistes de gitana. Zapato negro de tacón cómodo, un maquillaje sencillo y lista apara una larga joranda de feria.

Además de cumplir con todos los requisitos para ser un outfit ideal para la feria, su precio no super los 50 euros, por lo que se puede decir que es una opción low cost frente a una traje de flamenca o un vestido de una marca más cara.

Vestido de lunares de Sfera / El Corte Ingles

Si te gusta esta opción y te convence el precio, no te quedes sin él.