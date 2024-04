Un error con los datos fiscales deja a 4.200 empleados municipales sin poder presentar la declaración

Un error con los certificados de ingresos y retenciones fiscales ha dejado a unos 4.200 trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla sin poder presentar la declaración de la renta. Desde el Consistorio aseguran que "todo se debe al fallo puntual de un funcionario" que al parecer no ha tenido en cuenta "las modificaciones que ha introducido Hacienda en el proceso esta campaña". Según un aviso difundido en la intranet corporativa, "los datos fiscales estarán disponibles en la web de la Agencia Tributaria a partir del próximo lunes 15 de abril".

Este problema también afectaría a los trabajadores eventuales, tanto antiguos como actuales, tanto de este equipo de gobierno como del anterior. Según algunos empleados, cuando han accedido a su perfil de la Agencia Tributaria se han encontrado con que falta la información necesaria relativa al Consistorio. Sin estos datos fiscales no han podido confirmar el borrador de la declaración, cuyo plazo de presentación comenzó el 3 de abril y acaba el 1 de julio.

¿Y qué ocurre con aquellos que ya han presentado la declaración a pesar de no tener los datos correctos? Según fuentes municipales, "Hacienda arbitrará la solución". "En cualquier caso, no deja de ser un borrador que el trabajador debe confirmar expresamente", señalan estas mismas voces. De todas formas, "se podrá asesorar a cualquier trabajador o extrabajador a resolver algún problema concreto derivado de esta situación".

El fallo, según estas fuentes, "se detectó el primer día y se comunicó a los organismos pertinentes". Asimismo, desde el Ayuntamiento comentan que Hacienda les ha informado que este mismo cambio en el proceso ha provocado contratiempos "en varias Administraciones públicas con más personal incluso". Tras percatarse del error, "se ha trabajado para solucionarlo todo a la mayor brevedad posible".

"Han tirado tres certificados de retenciones"

La versión que dan desde el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme) es algo más detallada que la del Ayuntamiento. "Los policías tenemos una cuota de la Seguridad Social distinta. Desde el Consistorio han hecho una primera deducción de esas cuotas, han mandado otra nueva y ahora resulta que nos suman lo trabajado años anteriores y lo de este año", explica Luis Val, presidente de la delegación sevillana del Sppme.

"Han tirado tres certificados de retenciones, y por eso Hacienda ha bloqueado el borrador de la declaración", declara Val, que añade: "Si un policía local se mete en su declaración e intenta sacar el borrador, el sistema le informa de que no tiene". "¿Y ahora qué hacemos con los plazos?", se pregunta este representante sindical.

Si un policía local intenta sacar el borrador de su declaración, el sistema le informa de que no tiene. ¿Y ahora qué hacemos con los plazos? Luis Val — presidente del Sppme-Sevilla

"No puede ser que empiece la campaña de la Renta y que los datos no reflejen lo que he hecho. La Ley Tributaria dice que tenemos que tener todos los datos a nuestra disposición desde el primer día", manifiesta Luis Val. "Si esto no se arregla pronto vamos a pedir sanciones contra al Ayuntamiento", advierte.

Desde el Consistorio quitan relevancia a este asunto: "No va a tener consecuencias para los trabajadores, ningún empleado va a hacer mal su declaración por este motivo", señalan. Eso cuando puedan, claro, porque hasta el 15 de abril no tendrán a su disposición los datos fiscales.