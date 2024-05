Abde y Raúl, vidas paralelas en Betis y Osasuna

Este domingo se enfrentarán en El Sadar CA Osasuna y Real Betis Balompié en la jornada 34 de LaLiga EASports.

Además de lo que hay en juego para los verdiblancos, clasificatoriamente hablando, también será el feudo rojillo el escenario de reencuentros.

Si bien tanto Ez Abde como Raúl García se enfrentaron a sus anteriores equipos en la ida del Betis-Osasuna en el Benito Villamarín, ahora el marroquí volverá a la que fue su casa la pasada temporada al igual que el canterano bético lo hará partiendo desde el inicio en su nuevo hogar.

Abde, que no lo ha tenido fácil en su primer año como bético, podría empezar a contar con más minutos por las bajas en ataque de Cédric Bakambu y Chimy Ávila, que se perderán lo que resta de temporada, y la sanción por acumulación de amarillas de Isco, que no viaja a Pamplona.

Pellegrini defiende a Abde

Manuel Pellegrini ratificó al extremo en la rueda de prensa del viernes: "Como cualquier jugador tiene que estar siempre intentando mejorar y cuando le toquen minuto demostrar por qué está en esta plantilla. Es un jugador muy importante en un periodo de adaptación. No hay interés de que se vaya y no está descartado aunque haya jugado menos minutos".

Y es que Abde sabe que no ha sido la campaña esperada y que aún debe dar mucho más para triunfar como verdiblanco.

"Quiero y voy a triunfar en el Betis"

Sobre ello reflexionaba en una entrevista con Diario AS: "Yo quiero y voy a triunfar en el Betis. Y que el próximo año se convierta en la mejor temporada de mi vida".

"La verdad es que vengo de un año con una carga tremenda de partidos, y era mi primera temporada así completa en la élite: Liga, Copa del Rey hasta la final, el Mundial de Qatar... Creo que fue un año de mucho cansancio y eso se ha visto reflejado en esta campaña. Pero no jugar mucho también me sirve de experiencia, estoy trabajando para tener más minutos”, reconocía el jugador del Betis sabedor de que además cuenta en su posición con Ayoze, Chimy e incluso a veces Isco y que la competencia en su puesto es feroz.

"Cuando llegué, Pellegrini me preguntó que dónde me sentía mejor y le dije que en la izquierda, que es donde creo que puedo explotar mejor mis características"

Abde regresa a El Sadar

"Siempre es bonito regresar a un lugar donde has sido tan feliz. Seguro que cuando llegue a El Sadar sentiré esa espinita que dice: vaya, qué buenos recuerdos tengo de este estadio y qué bien lo he pasado jugando aquí. Si marco seguro que no lo celebro. La gente me quiere allí y les debo un respeto"

También se deshizo en elogios hacia Jagoba Arrasate, quien fuera su técnico en Osasuna y que al término de esta campaña abandonará la nave rojilla: "A Jagoba le tengo mucho cariño. Es un entrenador que recomendaría a cualquier equipo del mundo".

Abde, sobre su decisión de venir al Betis "Ni por un segundo me arrepiento de haber fichado por el Betis. Hablé con mi familia, tomamos la decisión y sigo pensando que he acertado. Estoy feliz en Sevilla y en el club, me encantan la afición y el Benito Villamarín. Se me ponen los pelos de punta cada vez que salgo al campo y escucho cómo cantan el himno"

Raúl García en Vallecas. / Rodrigo Jimenez

Raúl García: del filial verdiblanco al Mirandés y de ahí a Osasuna

Una buena campaña en el Betis Deportivo en la 21/22 hizo que saliera cedido a Segunda División la temporada siguiente al Mirandés, donde marcó unas cifras espectaculares para un debutante en la categoría de plata: 19 goles y 7 asistencias en 39 partidos.

Al regresar de su estancia en Miranda de Ebro, el Betis decidió venderlo a Osasuna ante la competencia que iba a tener con Borja Iglesias y Willian José en el conjunto de Manuel Pellegrini.

En Pamplona también se ha encontrado un oponente de nivel como es Ante Budimir, que ha sumado 16 goles en los 31 partidos que ha disputado de campeonato antes de caer lesionado ante el Valencia en El Sadar en los minutos finales. El croata se fracturó tres costillas en un choque con Mamardashvili.

Ello ha propiciado que Raúl García haya tomado el relevo de Budimir en la punta de ataque rojilla en estos dos partidos.

Su debut en Primera División

Su debut en la élite no está resultando como se presagiaba dado el nivel mostrado en Anduva la campaña pasada. Apenas suma tres goles en 30 apariciones en Primera División y tan sólo nueve titularidades. La décima puede llegar ante el Betis, su club de formación.

Aunque haya voces disidentes sobre la temporada de Raúl García, el de Olesa de Montserrat comentó meses atrás que no se arrepiente de la decisión tomada de cambiar Betis por Osasuna: "Estoy feliz de estar aquí y tranquilo, porque he firmado cinco temporadas, no solo un año. Mi oportunidad llegará”.

Ahora el catalán acumula doce jornadas sin marcar, y al igual que todo el conjunto navarro tras la decisión de Arrasate de dejar Osasuna a final de temporada, no atraviesa un buen momento.