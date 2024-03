Los sindicatos reclaman un 20% más de Policía Nacional en Sevilla para cubrir la plantilla

“Sevilla tiene un problema grave. Es de las provincias con más problemas. Y raro es el mes en el que no salimos reivindicando estos temas”. El secretario regional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ángel Becerra, advierte de que “al menos haría falta para la población de Sevilla un 20% más de policías de los que hay para dar cobertura a la demanda de seguridad ciudadana”. El crimen la mañana del domingo a las puertas del barrio de Santa Clara, con dos detenidos como presuntos autores del apuñalamiento a un joven de 21 años, vuelve a reabrir la polémica por la falta de efectivos policiales en la capital hispalense.

En 2018, cuando entró Pedro Sánchez en el Gobierno, había 2.824 policías nacionales en la provincia de Sevilla. Una cifra insuficiente que venía de un saldo aún más negativo en años anteriores, motivada por la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de suspender la tasa de reposición por la crisis económica, que supuso años sin reponer las jubilaciones ni cubrir las vacantes. En 2017, los datos públicos difundidos por el Ministerio de Interior admitían que Andalucía fue la comunidad donde menos efectivos policiales se renovaron en términos absolutos (1.210, una bajada del 9,4%). En cinco años, pasó de contar con 12.941 efectivos a 11.731.

El último dato disponible, según la información oficial del Gobierno central, señala que en septiembre de 2023 la plantilla de la Policía Nacional contaba con 3.038 efectivos, un 7,5% más que cinco años antes, según los datos a los que ha accedido El Correo de Andalucía. El PP lleva mucho tiempo denunciando, antes de entrar en el gobierno municipal tras las últimas elecciones municipales, que Sevilla necesita 400 agentes más de Policía Nacional para cumplir con la ratio por cada 1.000 habitantes. Una cifra que el Gobierno rechaza como dato y que asegura desconocer de dónde sale.

Un catálogo obsoleto

Fuentes del Gobierno de la nación aseguran que la plantilla de la Policía Nacional en Sevilla conforme a su catálogo de puestos de trabajo está cubierta “al 90%” aunque admiten que esa relación debe ser actualizada y no está ajustada a las necesidades actuales ni a la población real. Desde el Gobierno admiten que “debe actualizarse y adaptarse a nuevas situaciones delictivas”

“El problema que tiene Sevilla, al igual que el resto de capitales de Andalucía, es que el catálogo de puestos de trabajo no se actualiza. Las poblaciones aumentan, y no meten más efectivos. La última actualización es del 2010, y todo lo que las ciudades han crecido, no se han aumentado las plantillas. Aunque los catálogos estén a más del 90% en casi toda Andalucía, es irreal, porque ha crecido la población y no el número de efectivos”, apunta este portavoz del SUP.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), su secretario regional, Antonio Díaz, coincide en que atendiendo al actual catálogo de puestos de trabajo, “la plantilla de Sevilla tiene un porcentaje de ocupación bastante óptimo”. “Otra cosa es si el actual catálogo se ciñe a las nuevas circunstancias”, se puso en marcha hace 20 años, y si atiende a la población real y los nuevos índices de delincuencia.

La tasa oficial del Ministerio del Interior señala que en Sevilla la criminalidad convencional ha subido un 7,2% en un análisis comparado de enero a septiembre de 2022 y el mismo periodo de 2023. La provincia contabilizó 62.942 delitos frente a los 58.738 del año anterior. Los homicidios pasaron de 10 a 14 y los delitos contra la libertad sexual crecieron un 28,4% (de 423 a 543 delitos). “Es muy probable que siguiendo esos criterios, el catálogo necesite un impulso y un mayor número de policías en Sevilla e incluso en otros puntos de España”, añade el responsable del CEP.

Coordinación policial

En lo que coinciden los dos portavoces policiales es en la buena sintonía y el trabajo conjunto de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional. “Estamos todos en el mismo barco, y los compañeros de la Policía Local nos echan un mano. Tenemos que tirar muchas veces de este cuerpo, pero ellos también tienen sus limitaciones porque deben atender a la población en materia de seguridad vial, incumplimiento de normativa local… Al final nos vemos con una sobrecarga laboral muy elevada”, apunta el responsable del SUP.