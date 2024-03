La Policía Local presiona al Ayuntamiento y deja en el aire la seguridad en Semana Santa

La Policía Local de Sevilla decidió ayer en asamblea no trabajar en sus días de descanso ni hacer horas extra en Semana Santa y Feria de Abril. La plantilla no ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de vender sus jornadas libres a 110 euros, según ha informado Diario de Sevilla.

Esta decisión añade presión al Consistorio, que tendrá que sentarse a negociar para garantizar la seguridad ciudadana durante las fiestas de la primavera. "Si no se venden los descansos ni se realizan horas extraordinarias, es imposible que se desarrollen con normalidad estas festividades", declara Roberto Echevarría, presidente del Sindicato de la Policía Local de Sevilla (SPLS).

Echevarría asegura que el ayuntamiento no les ha trasladado de momento una contraoferta que incluya mejoras económicas: "No nos plantean nada. Les hemos expuesto por escrito las condiciones y estamos a la espera de que nos contesten". Las recomendaciones desde el SPLS han sido claras: "Les hemos dicho a los compañeros que no vendan su descanso".

El propio gobierno municipal tuvo que adelantar hace unos días la convocatoria de nuevas plazas en el cuerpo ante la escasez de agentes. “Por razones de urgencia derivadas de la falta de efectivos en el cuerpo de la Policía Local y viendo que Sevilla tiene una carencia evidente de policías nacionales, nos vemos obligados a adelantar la oferta de empleo público en lo relativo a estas vacantes”, anunció Ignacio Flores, delegado de Seguridad, Movilidad y Recursos Humanos.