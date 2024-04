La novia a la fuga en Sevilla que revoluciona las redes: "Te lo dije mil veces"

Ocurría en el barrio de la Alfalfa. Una chica vestida de novia sale corriendo por las calles céntricas ante la atenta mirada de los vecinos:"Por favor, dejadme", dice ella. Las imágenes que vieron los transeúntes recordaron a una escena de la mítica película Novia a la Fuga.

¿Por qué huye la novia?

Los familiares persiguen a la novia, para intentar convencerla: "Se lo dije mil veces, se lo dije a mi madre, se lo dije a mi hermano, a todo el mundo" explica la presunta novia. La chica decidió huir por las calles de la capital hispalense.

En el vídeo se aprecia que tiene mucho agobio por contraer matrimonio: "No me gusta esto, te lo dije mil veces" le dice a un chico que desconocemos su identidad si se trata de un familiar o un amigo. Por último, concluye gritando: ¡Que no puedo! y se va corriendo.

¿El vídeo de la Novia a la fuga es real o fake?

Las reacciones en redes sociales ante tal vídeo no han parado: "A mí me ha pillado en el parque con los niños y he alucinado , parecía un teatro" contestaba una usuaria en Instagram. Ante tales sospechas, otro usuario optó por: "Y ahora sale Toñi Moreno con el equipo de Gente Maravillosa".

Según algunos seguidores comentaron que se trataba de una cámara oculta del programa Gente Maravillosa. En El Correo de Andalucía hemos hablado con la productora del programa para contrastar este rumor y nos han negado que se trate de una cámara oculta para su programa. Este programa trata de visibilizar ciertos comportamientos de la vida cotidiana para que los usuarios respondan ante tales situaciones.

Por el momento, se desconoce si esta escena se trata de un teatro en las calles o de una suceso totalmente real. Juzguen ustedes mismos.