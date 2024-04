Tras Pino Montano, ¿pasarán 15 años para la línea 2?: "Es una necesidad imperiosa para Sevilla Este"

Una de las grandes demandas de la ciudadanía sevillana para su capital durante los últimos años ha sido, y lo sigue siendo, tener una red completa de metro acorde a sus características, como sí tienen otras grandes ciudades europeas con condicionantes similares. Los beneficios son evidentes y, sin embargo, los tiempos no han ido en paralelo a su importancia.

“El metro no es para ir a tomar una cerveza al centro, es para que Sevilla tenga una oportunidad de desarrollo y dentro de unos años haya empresas que creen mucho trabajo, el paro disminuya, y haya una cohesión social de toda la ciudad. Para todo eso creemos que vale", cuenta Manuel Alejandro Moreno, presidente de la asociación Sevilla Quiere Metro, a El Correo de Andalucía.

Los vecinos de Sevilla tuvieron que esperar hasta 2009 para poder usar la línea 1 (Ciudad Expo-Olivar de Quintos), la única que hay en funcionamiento en la ciudad. Y desde entonces, 15 años más han tenido que esperar para que hayan comenzado las obras de la ansiada línea 3, que ha tomado al delantera al proyecto de la línea 2. Las obras como tal de la 3 comenzaron en febrero de 2023 con el ramal técnico del tramo norte. Pero ha sido este lunes cuando oficialmente se ha dado inicio a las mismas al ser en Pino Montano el punto de partida del primer tramo urbano.

La previsión de la Junta de Andalucía, que financia el 50% de la línea, es que esté terminada en 2030. Es decir, dentro de seis años. ¿Será entonces cuando comiencen las obras de la línea 2? ¿Tendrán que esperar los sevillanos otros 15 años hasta que se ponga la primera piedra de otra nueva línea que permita finalizar la red completa?

Licitación del estudio de la línea 2

Además de anunciar el inicio de las obras de la parte urbana de la línea 3 del metro de Sevilla, la Junta de Andalucía, en boca de su presidente Juanma Moreno, aprovechó este lunes la ocasión para apuntarse otro tanto en el proyecto de dotar a Sevilla de una línea completa y anunció también un nuevo paso para la línea 2: "Hemos licitado la actualización del estudio (de alternativas) fundamental para empezar la línea 2, que recorre Sevilla de este a oeste".

En concreto, la Consejería de Fomento ha licitado un contrato de servicios de consultoría en ingeniería y construcción, por un importe máximo de 688.953 euros que no incluye el IVA, para la asistencia técnica de "actualización del estudio de alternativas de la línea dos de metro de Sevilla, incluyendo el estudio de viabilidad de su extensión a las zonas del Aljarafe", donde la localidad de Camas reivindica su inclusión en el proyecto original de 2011; y el aeropuerto de San Pablo. Este estudio tiene un plazo de ejecución de 20 meses. Es decir, solo este paso llegaría hasta 2026.

Realmente, este anuncio de licitación, que en parte es una noticia muy positiva, también deja a las claras otra negativa: un proyecto que data de 2011 quedó paralizado y hasta ahora no se ha vuelto a retomar. "El Plan de Red de Metro de Sevilla, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, contempla una red compuesta por cuatro líneas que cubrirán las necesidades de transporte de toda el área metropolitana de Sevilla", anunció en su día la Junta de Andalucía.

Entonces, se informaba que la línea 2 cruzaría la ciudad de este a oeste, con un recorrido que empieza en la Isla de la Cartuja (zona de Torretriana), atraviesa Triana, el casco antiguo, pasa por las cercanías de la Estación de Santa Justa, Polígono San Pablo, atraviesa Sevilla Este (el distrito más poblado de Sevilla, con 103.306 vecinos) y finaliza en Torreblanca.

En su recorrido, de una longitud estimada de 12,9 kilómetros según el trazado previsto en el estudio informativo que se hizo, se proyectaba un total de 17 estaciones, conectando con puntos importantes como la estación de autobuses de Plaza de Armas, con la Estación del AVE de Santa Justa y el Palacio de Congresos. Ahora este trayecto está pendiente de aprobación y de una posible ampliación. Además, con dato llamativo, no conectaría con la línea 1, y sí podría hacerlo con la línea 3 en la zona de María Auxiliadora.

Plano inicial planteado por la Junta antes de su construcción con las cuatro líneas de metro que tendría Sevilla / Junta de Andalucía

Los vecinos de Sevilla Este piden el metro

"La línea 2 se ha quedado empantanada. Estamos expectantes. Es una necesidad imperiosa para el barrio", afirma Antonio Habas, presidente de la Federación de Entidades Vecinales de Sevilla Este (FECISE) a El Correo de Andalucía. Para este, “Sevilla Este necesita un transporte como el metro. Lo que se está haciendo con el tranvibús o los buses es coyuntural y no soluciona el problema. El metro es la solución, lo otro son parches que van a mejorar en cierta medida los problemas de transporte que tenemos", añade.

Habas denuncia que el barrio solo tiene dos salidas y hay grandes atascos, por no hablar del tiempo que se tarda hasta el centro. "El metro es nuestro gran problema. Vamos a seguir insistiendo. No nos importa que siga su trayectoria la 3 pero que la linea 2 empiece lo antes posible. Si no, el barrio se va a quedar empantanado. La movilidad en Sevilla Este es imprescindible", explica.

Nos encontramos muy alejados. Algunos bromean con que somos el último pueblo al sur de Córdoba Antonio González — Presidente del Club Social Parque Verde

Por su parte, Antonio González, presidente del Club Social Parque Verde de Sevilla Este, habla para El Correo de Andalucía de un "paso cualitativo" para dejar atrás "un grave problema de movilidad históricamente". Pone como ejemplo que se cronometró y tardó en autobús 55 minutos en llegar a la Plaza de la Encarnación, "casi lo que tardo en llegar a Cádiz o Huelva y otros tantos minutos para regresar". "Nos encontramos muy alejados. Algunos en plan de chiste comentan que este es el último pueblo al sur de Córdoba", lamenta.

González se muestra tan escéptico que cree que "algunos por ley de vida no veremos hecho realidad este proyecto". Asegura no entender que la línea 3 haya "adelantado a la línea 2" ni "los criterios se han barajado para ello", y extiende el hartazgo a "la mayoría de las organizaciones vecinales" que conoce, que "no confían mucho en las autoridades" y sí en Sevilla Quiere Metro.

Las autoridades presumen, pero falta

inversión

Lo decía Juanma Moreno este lunes en Pino Montano. "Es una deuda histórica con una gran ciudad", contaba sobre el Metro. "Es el gran objetivo que tenemos conjuntamente con el Gobierno. Estoy seguro que daremos a Sevilla una red completa de metro", añadía sobre la iniciativa.

Sin embargo, al menos en lo que respecta a la línea 2, esa "deuda" sigue existiendo y desde Sevilla Quiere Metro también reclaman una financiación por parte de las instituciones pertinentes para poder llevar a cabo su puesta en marcha. Hasta el punto que han llevado esta petición a Bruselas en dos ocasiones.

Su primer viaje desembocó en un informe del Gobierno de España en marzo de 2023 en el que se comprometía a colaborar con el metro y financiar el tramo norte de la línea 3, pero no el tramo sur ni la línea 2. Esto último es lo que volvieron a reclamar en su última comparecencia, el pasado 15 de febrero en la Comisión de Peticiones (donde cualquier ciudadano europeo puede llevar alguna reivindicación, si es admitida, y es escuchado por las instituciones pertinentes).

Los tres representantes de la asociación consiguieron que se mantuviera abierta su petición de que el Gobierno central cofinancie el tramo sur de la línea 3 y la línea 2 y que exista un informe donde queden registrados los avances sobre la construcción de la red completa de metro para poder intervenir en caso de que no se cumplan los plazos.

Óscar Puente, ministro de Transportes, y Manuel Alejandro Moreno, presidente de Sevilla Quiere Metro / Rafa Aranda

De hecho, este mismo lunes han podido comunicarse con ministro de Transportes, Óscar Puente, para entregarle un estudio sobre la inversión pública en transporte en Sevilla. E incluso antes han intentado comunicarse con él a través de cartas, pidiendo diferentes reivindicaciones.