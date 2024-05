El Ejido pide "fecha de caducidad" al alojamiento de inmigrantes llegados de Canarias

El alcalde del municpio almeriense de El Ejido, el popular Francisco Góngora, ha reclamado este jueves al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ponga fecha de caducidad al alojamiento de "inmigrantes irregulares" en las instalaciones de EjidoHotel, al que el pasado viernes fueron trasladados 115 extranjeros desde Canarias.

Según una nota del Ayuntamiento, Góngora ha reclamado a Martín "un ejercicio de responsabilidad, lealtad y de transparencia, primando el interés general de El Ejido, ya que es un asunto crucial para el presente y futuro de todos los que viven en el municipio".

El primer edil ha subrayado: "Comprendo que es un asunto que se presta a la manipulación que tantas veces hemos sufrido ya los ejidenses, pero no por ello debemos estar callados. Y ese es mi deber, no callar cuando algo no es bueno para El Ejido".

A su juicio, "es triste ver cómo el PSOE de El Ejido y el subdelegado apuestan por un modelo de inmigración contrario a la Ley de Extranjería y contrario al interés general de los ejidenses y de todos los que habitamos legalmente y que no apuesta por la integración, una integración que es lo que necesita la sociedad ejidense, una sociedad que es emprendedora, trabajadora y solidaria pero que aboga por la legalidad, orden público y también por la cohesión social".

Ha subrayado que El Ejido "ha apostado por la integración y la convivencia al cien por cien, trabajando de forma muy trasversal, entre Ayuntamiento, distintos colectivos y empresas con la población que ya lleva años viviendo en el municipio, donde 1 de cada 3 personas es extranjera y en algunos núcleos supera el 60%".

Es por ello por lo que el alcalde ha mostrado su rotundo rechazo a la decisión de la Subdelegación de Gobierno de alojar inmigrantes indocumentados en las instalaciones de EjidoHotel, ya que "el modelo en flujos migratorios del Gobierno de Sánchez no es el que necesitamos en El Ejido".

La respuesta del PSOE

El secretario general del PSOE de El Ejido y portavoz socialista en el Ayuntamiento ejidense, José Miguel Alarcón, ha pedido en una nota a los responsables de PP y Vox que "dejen de utilizar la inmigración con fines electoralistas".

"Con declaraciones como las de hoy no se avanza nada, sólo buscan crispar a un pueblo que está tranquilo", ha señalado.

Vox: "No es racismo, es sentido común"

Por su parte, el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, en declaraciones a los periodistas en la puerta de Ejido Hotel, ha sostenido que en distintas poblaciones con asentamientos de "inmigrantes ilegales" o en las que se "recoge" a dichos extranjeros, sus vecinos "no los quieren cerca", y ha apostillado: "Esto no es ser racista o ser xenófobo, significa tener sentido común".

"Y las noticias que nos llegan es que ese número (de inmigrantes llegados a estos municipios andaluces) se va a incrementar", ha señalado, tras lo que ha lamentado que "tenemos una política europea de puertas abiertas, una política europea que los almerienses, los andaluces y los españoles ya no queremos".