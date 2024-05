Juan Espadas se propone como mediador del conflicto laboral de Acerinox

El secretario general de los socialistas en Andalucía, Juan Espadas se ha presentado este viernes como mediador en el conflicto laboral entre la dirección de Acerinox y sus trabajadores. El también portavoz del PSOE en el Senado ha criticado la "inacción" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras cien días de huelga indefinida de la plantilla.

El socialista ha visitado la fábrica, ubicada en Los Barrios, en el marco de las elecciones europeas junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. Allí, Espadas ha anunciado que solicitará en el Parlamento que se convoque la Comisión de Industria y que los trabajadores de la planta de acero puedan acudir a explicar su situación y ha exigido al presidente andaluz que "garantice" la presencia de su formación.

La dirección se enfrentan a la falta de un acuerdo por un nuevo convenio colectivo, un acuerdo en la actualización de las nóminas y la flexibilidad en los turnos, con el que esta planta de Acerinox quiere hacer frente a la carga de trabajo que recibe de toda Europa. Hace una semana, la plantilla de trabajadores de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) rechazó la propuesta de convenio colectivo presentada como mediación por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dependiente de la Consejería de Empleo, por una amplia mayoría. Así, un total de 1.200 trabajadores han votado que no a la propuesta frente a 427 votos a favor.

La planta del Campo de Gibraltar es la fábrica de acero inoxidable más importante de España que da trabajo directo a unas 1.800 personas, a más de 9.000 en empleos indirectos y es el sustento de cerca de 10 mil familias de una de las comarcas siempre en la picota por la falta de oportunidades laborales y el problema social del narcotráfico

El líder del PSOE andaluz ha reclamado a Moreno que "actúe" como mediador, ya que su trabajo "no está dando resultados" y el conflicto laboral se persiste "en una de las empresas más importantes de Andalucía, por plantilla y por impacto social y económico en la comarca del Campo de Gibraltar". El exalcalde de Sevilla ha censurado que el dirigente popular "no escucha ni se implica". "No se puede permitir que el conflicto de Acerinox continúe ni un día más", ha insistido.