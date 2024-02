Nabil Fekir: Un año después de la dura lesión

27 de febrero de 2023. El Real Betis daba a conocer que Nabil Fekir sufrió una hiperextensión de su rodilla izquierda en una de las últimas jugadas durante el partido contra el Elche CF tres días antes. Las pruebas de los servicios médicos del club confirmaban lo peor: lesión del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

En el minuto 77 del encuentro en el Martínez Valero, el mediapunta francés del conjunto verdiblanco se echó la mano a la rodilla izquierda, fruto de un mal gesto y que lo tuvo cojeando hasta el final del partido.

En un principio se estimó que se perdería entre seis y nueve meses, dependiendo de su evolución. Finalmente, serían algo más de ocho los que pasaría el Betis sin la presencia de su jugador más diferencial.

En ese periodo se ha perdido 32 partidos oficiales, con un balance de 12 ganados, 10 empatados y 10 perdidos para los de Manuel Pellegrini, repartidos entre liga, copa y Europa. En el campeonato nacional, ha sumado 36 de 78 puntos, el 46,1% de los mismos, divididos entre la segunda vuelta de la campaña pasada y la primera de la actual.

254 días después, Manuel Pellegrini confirmó su regreso

En la previa del partido frente al Mallorca en el Benito Villamarín, Manuel Pellegrini afirmaba que Fekir iba a estar en la lista: "Lleva un tiempo importante sin jugar y ya veremos cómo se va integrando. Es muy motivador para él después de una lesión tan larga. Una gran noticia y motivación para todos", agregaba el chileno para deleite de todos los béticos.

Lo cierto es que el franco-argelino volvió a pisar el césped más de ocho meses después tras sustituir en el 87' a Isco. Aunque no tuvo trascendencia en el choque, el Betis volvía a la victoria.

Frente al Aris Limassol cinco días después entró a falta de un cuarto de hora reemplazando a Luiz Henrique. Ganaba el equipo de Pellegrini por 2-0 y le acababan de señalar un penalti a Isco. El de Arroyo de la Miel cedió el balón al recién ingresado Fekir y el Villamarín enmudeció. El 8 verdiblanco no pudo batir a Vaná Alves, portero del Aris, y regalar una sonrisa a su afición.

"No está para titular ni para un partido completo. El derbi es muy importante y lo jugaremos con los que mejor estén", declaraba Pellegrini antes del derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán que quedaría empate a uno y no disputaría Fekir. De nuevo ante Las Palmas en casa y tras el parón de selecciones, el mediapunta entraba por Isco y volvía a tener 15 minutos para seguir cogiendo rodaje. 1-0 en el marcador.

Praga se saldó con derrota y una nueva lesión de Fekir

El 30 de noviembre de 2023, se enfrentaba el Betis al Sparta Praga en la capital checa. El beticismo se volcó con su equipo en el desplazamiento en un partido en el que el 8 volvería a la titularidad. Un día clave para los de Pellegrini, que podían certificar el pase en fase de grupos de Europa League.

El conjunto verdiblanco nunca entró ni se sintió cómodo en el encuentro, y el solitario gol de Lukáš Haraslín sellaba la derrota en el epet Arena, situado en el praguense barrio de Letná. A pesar de no conseguir sumar en Praga, el Real Betis llegaba a la última jornada dependiendo de sí mismo para clasificarse frente al Rangers en el Benito Villamarín.

Celebración gol del Sparta Praga vs Real Betis / Álex Mérida

La República Checa no sólo iba a dejar una derrota. Nabil Fekir no regresó al campo tras el descanso por un rodillazo en la cadera que le causó molestias. No parecía nada preocupante ni guardaba relación con su anterior lesión, pero en la previa frente al Almería, Pellegrini comentó que además del golpe, tenía una dolencia muscular. "Es normal por el desequilibrio de la lesión que tuvo. Seguramente lo vamos a tener fuera un par de semanas", comentaba el chileno.

No serían sólo quince días sin la magia del mediapunta, su nueva dolencia lo iba a tener sin competir hasta entrado el nuevo año, y no podría evitar la caída del Betis a la Conference League. Tres victorias y una derrota en los cuatro duelos que participó Fekir. Para el derbi estuvo convocado, pero no saltó al verde.

El regalo de Reyes se llama Fekir

El 6 de enero volvía a enfundarse la elástica verdiblanca en Mendizorroza el mediapunta francés, en el duelo copero de dieciseisavos frente al Alavés. Lo hizo a falta de veinte minutos para el final, pero no pudo evitar la eliminación en uno de los peores partidos de la temporada del equipo de Pellegrini.

Una semana después en el Villamarín entraba al filo del minuto 70 para ser partícipe de la jugada del gol frente al Granada. Fekir cedía tras un córner a favor a Isco para que este tocara con Marc Roca y aprovechara su devolución para dar los tres puntos al Betis.

Ante el FC Barcelona una semana después, volvió a tener media parte, esta vez desde el banquillo. Sus sensaciones mejoraban y desde ese momento no se ha bajado del once de Pellegrini.

Mallorca, Getafe, Cádiz, el doble enfrentamiento de Conference frente al Dinamo, y la reciente victoria del pasado fin de semana contra el Athletic Club.

10 partidos que se han saldado siete partidos de liga repartidos en cuatro victorias, dos empates y una victoria, en los que ha repartido dos asistencias y en los que el Betis ha recuperado la sexta plaza y sigue inmerso de lleno en la pelea por Europa League con Athletic y Real Sociedad.

En el debe del equipo en este último tramo ya con el 8 recuperado, están las eliminaciones de Copa del Rey y de Conference League, con escaso protagonismo de Nabil en la cita en tierras vitorianas.

Este mismo lunes, se ha conocido a través del Betis que Nabil Fekir ha tenido que pasar por quirófano tras el lance sufrido el domingo pasado ante el Athletic Club con Beñat Prados, que terminó en una fractura de los huesos propios de la nariz. Deberá mantener reposo postquirúrgico unos días y posteriormente usar una máscara protectora. Su presencia frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano es seria duda.