El Betis visita El Sadar en su lucha por Europa ante un Osasuna mermado

El Real Betis visita este domingo a Osasuna en El Sadar con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos para no permitir que la Real Sociedad, que venció hace unas horas a Las Palmas en el Reale Arena, se escape a cinco puntos y complique el sueño de volver a Europa League por cuarto año consecutivo.

El objetivo está claro para los de Manuel Pellegrini, que además jugarán antes que su otro rival por Europa, el Valencia, a quien deben mantener a dos puntos y así no caer a la octava plaza.

Un Betis que llega a Pamplona mermado por las bajas en ataque de Chimy Ávila, que no se reencontrará con sus ex compañeros, Cédric Bakambu e Isco Alarcón, ese último sancionado tras ver cartulina amarilla en el derbi sevillano, que le hará perderse otro encuentro por sanción de tarjetas esta temporada. El argentino y el congoleño no participarán en lo que queda de campeonato.

Nabil Fekir y Willian José durante un entrenamiento previo del Betis a jugar en El Sadar frente a Osasuna / Álex Mérida

Fekir liderará el juego ofensivo del Betis

La capital ausencia de Isco la solventará el técnico verdiblanco con otro gran jugador, Nabil Fekir, que tras tres partidos partiendo desde el banquillo volverá a ser titular y capitaneará al Betis en el ataque frente a Osasuna desde su mejor posición: centrado en la línea de tres mediapuntas.

Nadie mejor que el galo sabe la importancia para los béticos de volver de Navarra con tres puntos. Las bajas no son una excusa y Fekir lo deja claro: "Tenemos una plantilla de calidad e iremos allí para buscar los tres puntos. Porque hay que ir a Europa. Este club, este equipo tiene que estar en Europa".

Entre la recuperación de su grave lesión de ligamentos, los posteriores problemas musculares surgidos por dicha dolencia e incluso la rotura de los huesos propios de la nariz lo obligaron a pasar por quirófano, el atacante francés no ha tenido su año, pero ello no lo hará cesar en su trabajo sobre el verde ni en intentar ayudar a conseguir los objetivos.

Pellegrini, que conoce a la perfección a Fekir y es el primero que sabe de su calidad y de lo que puede aportar, lo defendió en rueda de prensa: "Fekir ha tenido muchos partidos 90’ y ha sido criticado porque no es fácil volver de lesión. Cuando juegue más de a poco va a recuperar su rendimiento más de continuidad que de calidad".

Willian José también volverá al once

No sólo la ausencia de Isco condicionará el juego del Betis. Bakambu, lesionado en la segunda mitad del derbi, se pierde lo que resta de temporada, y todo lo que había ganado el conjunto verdiblanco en movilidad, dinamismo y verticalidad arriba lo va a echar de menos en estas cinco finales por volver a Europa. Su lugar lo volverá a ocupar su habitual dueño hasta hace dos fechas, Willian José.

El tigre de Alagoas está ante su mejor temporada de cara al gol en La Palmera: 10 tantos en 29 partidos de campeonato y cuatro más en Copa del Rey. Es el mejor del Betis a la hora de mirar a portería, pero su estilo de juego no siempre ha casado con las necesidades del equipo, ya que es un punta al que le gusta jugar de espaldas y no ensanchar a los suyos, lo que desemboca en que la circulación interior se atasque y los béticos tengan menores registros para romper la defensa rival.

El delantero brasileño del Real Betis Willian José celebrando un gol. / Julio Muñoz

Una sola derrota en las últimas cinco visitas a El Sadar Los recientes enfrentamientos entre Osasuna y Betis en Pamplona no guardan malos recuerdos para los verdiblancos, que de los últimos cinco partidos ligueros sólo han perdido uno, el de la campaña pasada por 3-2. Tres victorias en 2016, 2020 y 2021, y un empate a cero en 2019 hacen que los de Manuel Pellegrini no perciban El Sadar como un territorio hostil.

Osasuna llega al duelo frente los verdiblancos con bajas y tres derrotas consecutivas

Tras el anuncio de Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, de abandonar el club rojillo a final de temporada, el equipo se ha dejado ir y sólo ha cosechado un triunfo en sus últimos seis compromisos, el resto derrotas, las tres últimas de manera consecutiva ante Valencia (0-1), Rayo (2-1) y Granada (3-0). A finales de marzo, con la victoria frente al Almería por 0-3 parecía que iba a reaccionar, pero tras perder con el Valencia los pamplonicas se alejaron de una hipotética séptima plaza.

Ello no quita que El Sadar sea un campo complicado y Osasuna un hueso duro de roer en su feudo. Ante Budimir, Kike Barja, David García, Aimar Oroz y Moi Gómez serán las bajas sensibles de Osasuna, que cuenta con sólo 17 jugadores para el duelo frente al Betis.

"A las bajas conocidas se suma la de Moi, que se ha probado hoy y no tiene buenas sensaciones. Entra Xabi Huarte en la convocatoria porque necesitamos 15 jugadores de campo mínimo. Luego, dos porteros en lugar de tres porque Pablo Valencia está sancionado. Aimar Oroz, esta semana, pensábamos que iba a dar ese paso pero no tenía muy buena sensaciones. Ha terminado muy bien la semana y a ver si la semana que viene puede estar", comentaba Arrasate sobre Moi y Aimar. Al primero de los nombrados, que iba a partir de titular, tendrá que buscarle relevo con José Arnaiz sin modificar el dibujo, o con Pablo Ibáñez incrustado como tercer centrocampista y rompiendo la línea de tres por detrás de Raúl García.

A partir de las 14:00 horas del domingo, el catalán Víctor García Verdura, auxiliado desde el VAR por el alicantino Juan Martínez Munuera, dará el pitido inicial a un Osasuna - Betis en el que los de Pellegrini sólo piensan en volver de Pamplona con tres puntos más para seguir presionando a la Real Sociedad y depender de ellos mismos para ser sextos, y mantener el séptimo lugar frente al Valencia.