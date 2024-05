Chloe Santana: “Hay que disfrutar la lectura sin prejuicios, cualquier libro es válido”

Casi una veintena de libros y miles de seguidores avalan a Chloe Santana, una joven de desbordante imaginación que se ha convertido en un fenómeno de masas literario desde la autopublicación y la promoción fuera de los canales editoriales establecidos. Todo ello haciendo literatura romántica y juvenil. Para reivindicar ambos géneros con la importancia que tiene, y presentar la colección con la que continúa una carrera tan abierta como prolífica que va más allá del propio formato físico de los libros.

La autora, en el centro, acompañada por Raquel Vega, delegada municipal de Cultura (izquierda) y Araceli Díaz (derecha), que entrevistó a la escritora en la presentación / Ayuntamiento de La Rinconada

La escritora rinconera cerró este jueves el ciclo de Encuentros con autores locales, poniendo además el punto y final a esta edición de ‘Estación de las letras’. Este privilegio estaba reservado a Sonsoles Ónega, quien protagonizaría la última parada de este tren literario el 25 de mayo para presentar su novela, premio Planeta 2023, ‘Las hijas de la criada’. Si bien, un cambio de última hora ha pospuesto esta presentación a la siguiente estación dedicada a los libros en la localidad, el ‘Otoño literario’. Y por este imprevisto Santana ha tenido el honor de concluir el viaje literario primaveral en La Rinconada.

Detrás de este nombre de influencias griegas está Susana León. Tomó ese seudónimo porque le pareció “cool” escribir con otro nombre cuando aún estudiaba Derecho y autopublicaba sus primeras obras. Quizás ahora eche de menos ver su nombre en las portadas. Pero ella y su alter ego ya son una misma persona, con tanto éxito literario que ya no hay vuelta atrás.

Una ‘influencer’ de la literatura

Santana presentó en la Sala Maga del Centro Cultural de la Villa la Saga Yugen, una muy exitosa tetralogía compuesta por ‘Todas las veces que me enamoré de ti’, ‘Todas las veces que saltamos al vacío’, ‘Todas las veces que fuimos un desastre perfecto’ y ‘Todas las veces que fuimos inevitables’. Literatura juvenil y romántica que relata las historias de los cuatro integrantes de una banda de rock, con un libro dedicado a cada uno de ellos y sus peripecias en el amor. “Como escritora soy de ideas muy fijas”, por lo que desde que empezó tenía claro que quería que fuesen 4 volúmenes los que conformasen la saga, cómo sería cada libro y la forma que tendrían las historias y los personajes que bullían en su cabeza, así como los temas a tratar en cada trama, como racismo, salud mental o la influencia de los medios y las redes sociales, entre otros.

La presentación, que contó con numeroso público, también se emitió en directo a través de las redes sociales / Ayuntamiento de La Rinconada

Por estar pensadas para el público juvenil y ser novelas románticas no son obras menores, ya que se encuentran entre lo más leído de las plataformas donde han sido lanzados, así como en los puestos más altos en las listas de ventas en formato físico. Muestra del éxito – no solo de esta saga, sino de sus obras anteriores, a buen seguro son los 11.600 seguidores que acumula en Instagram. Un mérito en una sociedad tan poco lectora como la actual llegar a ser una ‘influencer’ de la literatura, haciendo que muchos jóvenes se acerquen a ella.

Los cuatro títulos que componen la Saga Yugen / Ayuntamiento de La Rinconada

Con respecto a la relación de este sector de la población con la lectura, señaló que, a su juicio, “si las personas que no leen es porque no han encontrado el libro que les haya gustado”. Y aunque defendió la importancia de “los clásicos”, reflexionó sobre la imposición de su lectura, tal vez menospreciando la actual, aunque “un bestseller de hoy dentro de 50 o 100 años pueda ser considerado un clásico”. Con todo ello, abogó por “desterrar el mito de que si no lees los grandes clásicos no eres un gran lector”, apostillando que “hay que disfrutar la lectura sin prejuicios, cualquier libro es válido”.

“La vida es demasiado corta para desperdiciar el tiempo con un libro que no me gusta”

Entrevistada por su amiga filóloga Araceli Díaz, explicó que cada libro lo ha escrito de forma lineal, seguramente por aquello de ser de ideas fijas y tener claro lo que quería. “Soy superordenada, tengo que empezar por el principio”. Al respecto comentó que considera “complicado enfrentarse a la página en blanco, y como escritora siempre tengo además el dilema de a ver qué digo en esa primera frase que lo marca todo. Para mí es lo más complicado del proceso de escritura, la primera fase con la que vas a llamar la atención de los lectores”. Da tanta importancia a esa impresión en los primeros compases de la lectura que admitió haber dejado libros y series porque el principio no le ha llamado la atención. “La vida es demasiado corta para desperdiciar el tiempo con un libro que no me gusta”.

La autora habló de sus próximos proyectos, que van desde un libro en formato físico a otro virtual / Ayuntamiento de La Rinconada

Escribiendo ahora sin la presión que le ha supuesto acabar esta saga en un año, no tiene fecha fijada para su próximo libro. En formato físico, ya que la literatura online es otro frente que también aborda y donde estará su próximo título. Con ‘Amor en WhatsApp’, Chloe Santana tiene su primera comedia romántica en formato exclusivamente digital publicada en la plataforma Wattpad. Lugar – por llamar de alguna forma a este sitio virtual – donde publicará la próxima, también de este género.

Aseguró estar “curada de espanto” con las críticas, ya que, por su forma de ser “me resbalan las cosas”, dicho esto en tono de humor. “Escribo lo que me apetece en todo momento. Y entiendo, también como lectora, que haya libros que no gusten”. Por eso aseguró que seguirá escribiendo lo que sabe que a sus lectores les gusta, la novela romántica. Abierta a explorar subgéneros dentro de este, y para público desde adolescente a adulto. Porque el amor no tiene edad, y en los libros menos aún.