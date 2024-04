BlaBlaCar registra más de 4.000 viajes a Sevilla por la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey se celebrará el próximo sábado 6 de abril entre el Athletic Club y el Real Club Deportivo Mallorca en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

Ese día se reunirán en la capital andaluza miles de aficionados, y una de las opciones que han optado para desplazarse hasta la sede de la final ha sido la del coche compartido.

Sólo para este fin de semana BlaBlaCar ha registrado más de 4.000 viajes a Sevilla, un 50% más que el fin de semana pasado.

Aunque los lugares de origen de los trayectos a Sevilla suelen ser otras ciudades andaluzas, principalmente Málaga, Granada y Huelva, el fanatismo de los leones es tal que para este fin de semana, Bilbao es el punto de origen más frecuente.

Conectar localidades gracias a BlaBlaCar

Además, se conectarán de forma directa un total de 230 municipios distintos con la ciudad de Sevilla, gracias a la tecnología Boost de BlaBlaCar, que permite conectar localidades para los que no hay que desviarse de la ruta principal siendo posible recoger a pasajeros en puntos recomendados.

El precio medio de estos viajes es de 18€ y la distancia media recorrida 342 km, cuando la distancia media habitual recorrida hasta Sevilla no excede de los 250 km. El viaje Bilbao-Sevilla sube claramente la media. Diego, aficionado del Athletic Club que va a ver a su equipo a la final en Sevilla, asegura que: "Me gusta viajar por carretera y disfruto de conducir, así que en mis viajes de ocio publico los asientos vacíos en BlaBlaCar. Esto me permite moverme con más autonomía y ahorrar a la vez. Además, estoy más alerta si conduzco acompañado, ¡y este finde disfruto de viajar con otros leones!".

Incremento en los viajes Bilbao-Sevilla

Itziar García Sagarzazu, directora internacional de Comunicación y Relaciones Institucionales de BlaBlaCar añade que “vemos mucho viaje directo para este fin de semana entre Bilbao y Sevilla, pero también desde muchas medianas y pequeñas localidades vizcaínas. Un fin de semana normal, no estacional como es este, suele haber menos de 10 viajes entre Bizkaia y la provincia de Sevilla, y esta semana ya hemos detectado más de 210".

La directora de la red social líder en el mundo que conecta conductores con pasajeros para viajar en coche compartido, también subraya cómo a través de esta plataforma se fomentan los lazos entre los seguidores: "Conseguir poner en contacto a usuarios que viven cerca y comparten una afición pero no se conocerían de otra forma para compartir viaje, sólo puede conseguirlo la tecnología. Y esa tecnología sumada a los usuarios que publican sus asientos vacíos, nos permiten mejorar la eficacia de los viajes para que sean más sostenibles”.