Bombillas, casetas, cajas de manzanilla... la Feria de Abril de 2024 contada en 10 datos

Una semana de Feria de Abril da para mucho. Siete días, con sus respectivas noches, en los que puede pasar prácticamente de todo: desde olvidarse al bebé dormido en el carro en la Portada hasta una boda republicana en una caseta. También da para muchas curiosidades y datos. Para los amantes de las cifras, aquí van algunos de los datos más sorprendentes de la Feria de Abril de este año.

Bombillas

La Feria de Abril comienza oficialmente con el tradicional Alumbrao de la portada a las doce de la noche y el posterior encendido de las luces del Real.

La portada, que este año representa el Museo de Artes y Costumbres Populares, cuenta con 25.000 bombillas LED, a lo que hay que sumar las 200.000 bombillas repartidas a lo largo y ancho del Real. Un total de 225.000 bombillas que iluminarán las calles de la Feria durante toda la semana.

Portada de la Feria de Abril y alumbrado del recinto ferial / Raúl Caro | EFE

Casetas

Si alguna vez te has desorientado o, incluso, perdido, por las calles de la Feria de Sevilla, no te preocupes: nos ha pasado a todos y todas. Y no es para menos. En las calles del Real conviven cientos de casetas. En concreto, este año habrá 1.057 casetas.

Para que encuentres al momento lo que buscas, en El Correo de Andalucía hemos preparado un buscador interactivo en el que puedes consultar la dirección de cualquier caseta.

Gitanas en la Feria de Sevilla consultan el mapa del Real / EPE

'Cacharritos'

La Calle del Infierno es un mundo de diversión en la Feria de Abril de Sevilla. Ocupa una superficie de 87.000 metros cuadrados donde se albergan casi 400 atracciones para todos los gustos y edades.

En la Calle del Infierno se encuentran aparatos mecánicos, atracciones infantiles, bodegones, espectáculos, tómbolas, circo y puestos muy diversos, donde grandes y pequeños pueden pasar momentos inolvidables.

Calle del Infierno de la Feria de Abril / Europa Press

Coches de caballos

Si los caballos son un elemento fuertemente arraigado a la tradición andaluza, en general, en estas fechas cobran un protagonismo especial. Como muestra, el tradicional Paseo de Caballos y Enganches en el Real.

Según los datos del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, en la Feria de Abril de este año habrá 1.277 coches de caballo con licencia.

Coche de caballos en la Feria de Abril / El Correo

Cañas y litros de cerveza

Aunque el rebujito es la bebida más típica de la Feria de Sevilla, la cerveza pasa por ser la bebida estrella. La cervecera Heineken prevé que su marca Cruzcampo esté presente en el 99% de las casetas.

Esta Feria se servirán en torno a un millón de litros de cerveza de esta marca, que será distribuida en 2.000 botelleros y unas 1.300 instalaciones de barril que se traducirán en se traducirán en unas 3.700.000 cañas.

Caña de cerveza / El Correo

Manzanilla

La manzanilla es uno de los símbolos más reconocidos de la Feria de Sevilla. Una de las principales bodegas, Bodegas Barbadillo, estará presente en el 50% de las casetas y ya tiene su previsión de ventas para esta semana del año: más de 500.000 botellas de esta característica bebida.

Por otra parte, La Gitana espera distribuir unas 12.000 cajas de botellas de manzanilla entre las casetas del recinto ferial, con 12 unidades por cada caja. Serán en torno a 144.000 botellas las que se ofrecerán en el real, según la empresa.

Dispositivo de seguridad

Para garantizar una Feria segura, el dispositivo de seguridad de este año estará compuesto por más de 3.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, repartidos tanto dentro como fuera del recinto ferial.

La subdelegación del Gogierno en Sevilla detalló que el operativo de este año contará con más de 2.000 efectivos de la Policía Nacional y unos 1.000 agentes de la Guardia Civil, con la novedad del servicio de la Policía Judicial en el marco de la 'Operación Albero'.

Además, este año se instalan 30 cámaras en el recinto para funciones de videovigilancia e inteligencia artificial. Estás últimas contabilizarán el número de personas que transitan por la portada y zonas próximas.

Dispositivo especial para la Feria de Sevilla / Joaquín Corchero | Europa Press

Lipassam

La limpieza es otro de los aspectos fundamentales esta semana para poder disfrutar de la Feria y que por la mañana, cuando llegan los que les gusta disfrutar de la Feria desde temprano el albero sobre el que se levantan las casetas esté impecable.

El operativo de limpieza del Real y sus alrededores estará formado por 591 operarios y 113 vehículos, y para el que se han contratado a 205 trabajadores.

Además, en colaboración con Ecoembes, se llevarán a cabo campañas informativas en todas las casetas del Real, con la entrega de 120.000 bolsas amarillas y de 1.100 papeleras para el depósito de envases ligeros. Y en colaboración con Ecovidrio se repartirán 400 cubos para grandes casetas y 25.000 bolsas, para la recogida diferencia de envases de vidrio.

Trabajos de limpieza de Lipassam en el Real de la Feria de Sevilla / Jorge Jiménez

Trenes

Hay muchas formas de llegar a la Feria de Sevilla, una de ellas es por tren. Renfe puso a la venta 28.100 billetes para viajar a la Feria de Sevilla. En concreto, circularán un total de 80 trenes, 40 servicios AVE con Barcelona, 20 con Valencia y otros 20 Intercity.

Aviones

La Feria de Sevilla también recibirá a multitud de visitantes que llegarán por avión. Las compañías aéreas tienen programados hacia Sevilla 887 vuelos desde el viernes 12 de abril hasta el domingo 21 de este mismo mes, un 58% más que el año pasado, y 159.093 asientos, frente a los 99.111 del pasado año.