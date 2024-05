Citan a declarar a Kichi por presunta prevaricación por un asesor en su gobierno

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz ha citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación al exalcalde de Cádiz José María González, Kichi, y a varias personas de su equipo, en relación con el desempeño de un asesor de su partido que supuestamente dio instrucciones a los funcionarios.

Una denuncia de CCOO sobre la vinculación laboral de este asesor con el Ayuntamiento dio pie a una investigación que llevó a la Fiscalía a interponer una denuncia contra el exalcalde, cuyo partido, Adelante Andalucía, ha enmarcado este miércoles esta citación en un nuevo caso del "lawfare a la gaditana" por el que Kichi sumó durante sus ocho años de mandato 17 denuncias que han sido archivadas.

Tras la nueva denuncia de la Fiscalía, el juzgado que instruye el caso ha citado para el próximo 24 de junio a Kichi, los que fueran sus concejales al frente de las áreas de Personal, Hacienda y Deportes y Turismo y al que fuera asesor de su gabinete en esa época de su mandato, José Vicente Barcia.

La denuncia de la Fiscalía indica que pudo haber delito de prevaricación en el desempeño del asesor de Por Cádiz sí se Puede Fernando García Acuña, ya que dio instrucciones en dependencias municipales a funcionarios del Ayuntamiento sobre asuntos relacionados con las cláusulas de dos concursos públicos.

Nuevo caso de "lawfare a la gaditana"

Según recuerda Diario de Cádiz, que ha adelantado este miércoles la información de la citación, el asesor de Por Cádiz sí se Puede hizo tareas en el Ayuntamiento entre noviembre de 2018 hasta abril de 2019, fecha en la que obtuvo una plaza como técnico de la administración general y se integró en la plantilla municipal del Ayuntamiento.

Adelante Andalucía Cádiz ha enmarcado este proceso en un nuevo caso del lawfare, una denuncia que suma a las 17 que han sido archivadas en una estrategia que "tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal", indica en una nota de prensa la formación política a la que pertenece Kichi.

"Se trata del decimoctavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González Kichi a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo", insiste, tras señalar que la investigación en este caso la propició "la que fuera por aquel entonces delegada sindical de la Policía Local" y "dos ex cargos de libre designación del Partido Popular en el equipo de gobierno de Teofila Martínez y Bruno García".

Explica que el asesor externo implicado en esta investigación ayudaba al alcalde y sus concejales, con un contrato externo a través del partido, que trabajaba en las dependencias del grupo municipal y con medios que "siempre, absolutamente siempre se facilitaron desde el partido: ordenador portátil, teléfono móvil, cuenta de correo electrónico, etc."

"Así que mientras otros partidos dedican dinero público a contratar familiares" en este caso se contrató a un "técnico cualificado para que nuestros concejales hicieran mejor trabajo institucional".

Teresa Rodríguez emula a Pedro Sánchez: "También soy una mujer enamorada"

La exlíder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha denunciado "el lawfare político" al que está sometida su pareja, el exalcalde de Cádiz, José María González Kichi, en un hilo en la red social X en el que emula palabras de Pedro Sánchez al asegurar que es "una mujer profundamente enamorada" de su marido "que vive con impotencia el fango que sobre él esparcen día sí y día también".

Con estos mensajes, recogidos por Europa Press, Rodríguez ha defendido la gestión del anterior Gobierno en la ciudad de Cádiz, que ha experimentado en los últimos ocho años hasta "18 denuncias", algunas de ellas "incluso habiéndose ido de la Alcaldía".

"Es obvio que lo que el PP considera ilegal es no gobernar", ha aseverado la ex portavoz nacional de Adelante, a raíz de unas informaciones que se han hecho públicas y en las que se indica que el exalcalde de Cádiz ha sido citado a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación el próximo día 24 de junio en el Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana.

A este respecto, Teresa Rodríguez ha explicado que en este procedimiento se juzga "el papel de un asesor técnico que contratamos por ser experto en la nueva Ley de Contratos y en cláusulas sociales en la contratación pública" y que venía al Ayuntamiento a "contratar mejor para mejorar la economía local y los servicios".

Era experto, ha dicho, "en cómo contratar mejor para sacar de las garras de las subcontratas de las empresas del Íbex los servicios y el empleo público. Esas que devolvían favores financiando las campañas electorales del PP".

Aludiendo también al reciente caso de Erik Domínguez, presidente del Partido Popular de Jaén, criticado por presuntamente adelantar las bases de un concurso público para gerente del Consorcio de Transportes de su provincia un exparlamentario andaluz de Ciudadanos, Teresa Rodríguez ha señalado que en el caso gaditano este asesor externo no era familiar ni pareja de nadie, no usaron "información privilegiada para favorecer a empresas amigas 'en confianza' en contratos antes de que salieran en BOJA" y "no usaron dinero (público) del partido para comprar buenos titulares".