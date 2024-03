Quique Flores: "Mañana veremos el mejor once que hemos pensado para este partido con las circunstancias que tenemos"

Tras caer derrotado en el Santiago Bernabéu por la mínima y empatar a cero en Mestalla, el Sevilla FC tendrá este sábado la oportunidad de volver a la senda de la victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente a la Real Sociedad para seguir alejándose de los puestos de descenso.

Con los txuri-urdin en el horizonte, ha analizado Quique Sánchez Flores en rueda de prensa qué espera ver mañana de su Sevilla ante el conjunto de Imanol Alguacil: "Me gusta seguir guiones que nos han inspirado. Estamos creando un equipo y lo hacemos inspirándonos en cosas que nos producen motivación, emociones, y el día del Atlético de Madrid sentí una emoción importante, una reconexión con nuestra gente".

Preguntado por el once de mañana, que estará condicionado por las bajas de Ocampos y Sow, ambas por acumulación de tarjetas, el técnico sevillista parece no querer retocar más el once salvo por obligaciones: "Mañana vamos a ver el mejor once que hemos pensado con las circunstancias que tenemos. Hemos entrenado con los chicos que tenemos disponibles, y vamos a llevar chicos del filial, que son Manu Bueno y Xavi Sintes. Vamos a llevar siempre a los que nos generen más sensaciones y más seguridad".

Mejbri y Suso, alternativas a Sow

Sobre el franco-tunecino recién llegado del Manchester United, Quique ha explicado que su adaptación al Sevilla ha requerido de un proceso: "Ha llegado a un equipo de mucha dificultad. Cambia bastante. Ha habido que aterrizarlo, ponerlo en perspectiva y ahora es el entrenador quien lo tiene que poner"

Si no juega Hannibal Mejbri mañana en el centro, lo hará Suso, sobre quien ha destacado que tiene mucho talento y lo que le pide a los talentosos es que también tengan sacrificio: "Contra la Real Sociedad pueden jugar los muy físicos, pueden jugar los muy talentosos... Yo además no soy sospechoso de arrinconar el talento", esgrimía el madrileño nombrando a una serie de jugadores top en esa faceta que ha tenido a lo largo de su carrera.

"Al talento le pido sacrificio, porque lo otro ya lo tiene. Para el talentoso, ser talentoso no es un problema, lo que hay que pedirle es que se esfuerce en las tareas que le son más difíciles", agregaba Quique sobre Suso.

Sergio Ramos y Jesús Navas

Dos jugadores cuyo sevillismo están fuera de todas las dudas son Sergio Ramos y Jesús Navas. "Sergio está muy bien, se ha cuidado siempre y las cosas no llegan porque sí, tienen una razón y un motivo. No hay que decirle a Sergio prácticamente nada. Es un ejemplo para sus propios compañeros. Siempre quiere estar y tenemos mucha suerte de tenerlo", declaraba el entrenador sevillista.

Sobre la continuidad de Jesús Navas y Sergio Ramos, independientemente de que siga Quique en el cargo o no, ha comentado el propio técnico que "tienen todavía partidos, y quieren como pocos a su club. He encontrado pocos profesionales en mi carrera que tengan esa vinculación tan estrecha y tan directa con su club, y estos chicos son sevillistas de verdad. Son puro oro en lo futbolístico y en lo personal. Yo apoyaría siempre tener a este tipo de jugadores hasta que el cuerpo no pudiera más".