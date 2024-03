A por el segundo triunfo consecutivo en el Sánchez-Pizjuán

Este sábado se medirá el Sevilla a la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán (14:00 horas) con la necesidad de seguir abriendo distancia con los puestos de descenso, y con la ilusión de repetir lo vivido el 11 de febrero frente al Atlético de Madrid, cuando los de Quique Sánchez Flores volvieron a encontrar la victoria ante los suyos.

El mes de febrero en el Sevilla ha templado los nervios y ha servido para volver a sonreír en casa y cambiar una dinámica agorera encaminada a luchar por la permanencia. De ello se han encargado Quique e Isaac Romero. El entrenador ha dotado al equipo de solidez defensiva y un estilo de juego simple pero directo, en el que el canterano lebrijano se ha erigido como el salvador de los nervionenses a base de goles y de su conexión con En-Nesyri.

Precisamente, la anterior victoria sevillista en casa data de finales de septiembre, cuando le endosaron una manita al Almería, actual colista de Primera División y rival nervionense la próxima semana.

Quique es sabedor de que lo que funciona no se debe tocar, por ello, salvo las ausencias por acumulación de amarillas de Lucas Ocampos y Djibril Sow, no modificará el once del pasado fin de semana, cuando cayeron por la mínima ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu a pesar de mostrar buena imagen.

De hecho, el equipo nervionense lleva ocho de los últimos 15 puntos, encajando sólo tres goles y con una única derrota, la comentada frente al conjunto blanco. Un buen punto de partida para empezar el mes de marzo con las mismas sensaciones que el mes pasado, y un día importante para que la conexión con la afición, visible en la victoria ante el Atlético, continúe en sintonía y rompa la racha frente a la Real Sociedad, a quien no ha conseguido ganar en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

Las sanciones del argentino y del suizo serán seguramente aprovechadas por Adrià Pedrosa en el carril izquierdo, y Suso como centrocampista más ofensivo en la línea de tres de la medular, habitual en el técnico madrileño. Los nueve restantes, serán los que disputaron el duelo de la semana pasada en la capital española.

A Ocampos y Sow, se unen las bajas de Rafa Mir, Lukebakio, Gudelj, Lamela, Mariano, Acuña, Marcão, Januzaj y Agoumé en una convocatoria plagada de canteranos con Manu Bueno, Darío, Xavi Sintes, Matías, Lulo e Idumbo.

Una Real Sociedad herida y en horas bajas

Se presentan en Sevilla los de Imanol Alguacil tras caer derrotados ante el Mallorca por penaltis en el Reale Arena, en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey. Un estadio, que al igual que el Sánchez-Pizjuán, tampoco ha visto mucho a los suyos ganar. De hecho, los txuri-urdin no regalan una alegría a su afición en San Sebastián desde el 26 de noviembre, cuando vencieron a los sevillistas entrenados en aquel momento por Diego Alonso.

No sólo como locales atraviesan una mala racha los donostiarras, que a pesar de su progresión en copa hasta el pasado jueves, los resultados en la competición liguera han sido muy pobres para un equipo que aspira volver a Europa. Sólo 9 puntos de 24 posibles en 2024, o lo que es lo mismo, dos victorias, tres empates y tres derrotas.

Además, los de Imanol deben guardar piernas para el duelo de vuelta de octavos de la Champions League ante el PSG, al que debe remontar el 2-0 de la ida en el Parque de los Príncipes. Por ello, el técnico donostiarra, tiene que decidir a qué le da prioridad, y si para llegar con mayor descanso ante los parisinos, jugadores como Sadiq, Tierney, Pacheco, Aramburu y Turrientes pueden aparecer en el once frente al Sevilla FC.

Alineaciones probables del partido

Sevilla FC: Nyland; Navas, Badé, Ramos, Kike Salas, Pedrosa; Soumaré, Óliver Torres, Suso; En-Nesyri e Isaac Romero.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Pacheco, Tierney; Zubimendi, Brais, Turrientes; Zakharyan, André Silva y Sadiq.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Colegio Balear) / VAR: Ortiz Arias (Colegio Madrileño).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla).