Guía definitiva: todo lo que debes saber sobre la Feria de Abril (2/2)

Si en la primera entrega de esta guía definitiva de la Feria de Sevilla te contamos cómo llegar a la Feria de Sevilla, cómo arreglarse y qué comer y beber (entre muchas otras cosas), en esta segunda parte El Correo de Andalucía te ofrece desde un buscador interactivo de casetas para que no te pierdas por el Real hasta una fotogalería de la Feria de antaño, pasando por algunas curiosidades que quizás no sabías de la Feria de Abril de este año.

La Feria y sus curiosidades

En la Feria de Abril puede pasar, literalmente, de todo. Desde una gitana gigante a la orilla del Guadalquivir (la muñeca vestida de flamenca de la mítica Fábrica de Marín mide 8 metros de alto y 12 metros de ancho) al anuncio de una boda republicana en una caseta.

La Feria y su entorno dejan muchas otras imágenes sorprendentes, como esta espectacular vista de dron sobre el Real y sus alrededores, o la de más de 4.000 balcones con letras de diferentes sevillanas.

La lista de curiosidades de la Feria de Abril es casi infinita. Por ejemplo, ¿sabías que el mítico albero de la Feria tiene cinco millones de años? ¿O que el diseñador de la portada de este año es un arquitecto italiano de 33 años? ¿Sabrías explicar por qué las calles de la Feria de Sevilla tienen nombre de toreros?

Una turista consulta un mapa en la Feria / María José López - Europa Press

Seguro que alguna vez te ha pasado que estás en la Feria y no recuerdas la dirección de una caseta. O, por el contrario, conoces la dirección pero no te acuerdas del nombre de la caseta. Para que este año no tengas este problema, hemos elaborado este buscador interactivo de casetas para que encuentres al segundo lo que buscas.

Y es que de las casetas es un mundo aparte: hasta las Hermandades y cofradías tienen sus propias casetas. Pero si eres de los que no tienen caseta o pase para una, estas son las casetas públicas a las que puedes acudir sin invitación.

Los 'cacharritos'

La Calle del Infierno es un mundo de diversión en la Feria de Abril de Sevilla, un torbellino de emociones en el parque de atracciones efímero que alberga casi 400 atracciones para todos los gustos y edades. Estos días te hemos contado todo lo que debes saber sobre la Calle del Infierno y los precios de los 'cacharritos'.

Cacharritos en la Calle del Infierno de la Feria de Sevilla / Europa Press

Curiosidades y datos de interés, como que la Calle del Infierno permanecerá abierta del 12 al 21 de abril de 2024 o que durante cuatro horas al día (el lunes, martes, jueves y viernes) permanecerá en silencio para que las personas con autismo puedan disfrutarlas sin el estrés del ruido habitual.

Recuerdos de la Feria

La Feria de Abril de Sevilla es diversión, pero también es tradición, historia y memoria. En esta fotogalería de imágenes históricas de la Feria de Abril recuperadas y restauradas por el Ayuntamiento de Sevilla podemos disfrutar de un viaje al pasado.

Interior de una caseta, 1933 / ICAS-SAHP Fototeca Municipal de Sevilla

Para seguir creando y compartiendo recuerdos en la Feria de Abril, El Correo de Andalucía preguntó a sus lectores cuáles han sido sus mejores vivencias en la Feria.