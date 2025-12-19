Gin Gold y Coosy visten tu Navidad de dorado con su pack de edición limitada
El detalle perfecto para regalar (o regalarte) estas fiestas: un pack exclusivo que incluye una botella de Gin Gold y una blusa dorada diseñada por Coosy, inspirada en el color que da nombre a la ginebra súper premium
Gin Gold, la ginebra súper premium, y Coosy, la marca de moda que combina feminidad y funcionalidad, se alían esta Navidad para facilitar la búsqueda del regalo perfecto. Una colaboración única que fusiona el espíritu festivo y luminoso de Gin Gold con la elegancia atemporal de Coosy, dando lugar a un exclusivo pack compuesto por una botella de Gin Gold y una camisa diseñada especialmente por la marca de moda para esta ocasión.
Para esta edición limitada Coosy ha creado una camisa con lazada al cuello y mangas abullonadas, una prenda versátil pensada para lucir durante todas las celebraciones navideñas. Ya sea con un pantalón vaquero en un encuentro con amigas, con una falda midi en una comida familiar o con una minifalda de lentejuelas para recibir el Año Nuevo. Pero la verdadera magia de la camisa reside en el color: un brillante tono dorado inspirado en la botella y el líquido de Gin Gold, que capta la luz y la devuelve en mil destellos. Un diseño que no pasará desapercibido y que promete convertirse en la pieza estrella de estas fiestas.
El pack se completa con una botella de Gin Gold, una ginebra súper premium elaborada a partir de grano francés y destilada cinco veces, lo que le otorga una pureza excepcional. Su inconfundible sabor a mandarina, fruto de la maceración de las mejores mandarinas españolas, aporta un toque cítrico y delicado, perfectamente equilibrado con una cuidada selección de botánicos: cilantro, raíz de angélica, pimienta de Java y enebro, que le confieren matices exóticos y florales. Gin Gold está diseñada para acompañar los momentos más especiales y llenar de brillo cada celebración, gracias a su distintivo color dorado, presente tanto en su elegante botella como en su líquido único.
Esta Navidad, Gin Gold y Coosy te invitan a regalar elegancia, sabor y luz en un pack que lo tiene todo para convertirse en el obsequio más deseado de las fiestas.
El pack de edición limitada Gin Gold x Coosy estará disponible próximamente, tanto en la web de Coosy como en su tienda de calle Hermosilla, 17 (Madrid), hasta agotar existencias. PVP: 100 €
- El PP de Juanma Moreno se queda solo cantando villancicos en el Parlamento de Andalucía
- Vuelven las lluvias a Andalucía: estos son los días que más lloverá en Sevilla
- Así es uno de los buffets libres de Sevilla mejor valorados: con todo tipo de comida casera
- El dragado para Matalascañas genera un efecto indeseado para la pesca en Punta Umbría: “Tendrá severas consecuencias en el caladero”
- Manu Sánchez responde a Feijóo: 'Sigamos contando kilómetros, porque contando tontos no vamos a terminar en la vida…
- Intervenidas 17 casas-discoteca en El Rocío: 'Este no es el modelo de encuentro y fe de la aldea
- Manu Sánchez cumple su sueño un año después: llega el pregón más emocionante de los Reyes Magos en Sevilla
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 18 de diciembre de 2025