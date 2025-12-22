Moeve Fútbol Zone cierra el año con Javier Tebas como protagonista

Moeve Fútbol Zone despide 2025 este 22 de diciembre con un programa especial que pone el foco en el presente y el futuro del fútbol español. La última entrega del año llega con una entrevista al presidente de LaLiga, Javier Tebas, como gran eje de una noche marcada por el análisis, el balance y la mirada larga.

Christian Blasco volverá a abrir el programa con su editorial, un arranque pensado para situar al espectador en un momento clave de la temporada, cuando la competición entra en su tramo final antes del parón y las conclusiones empiezan a ser inevitables. El repaso informativo inicial correrá a cargo de Xavi Espinosa, que analizará clasificación, resultados y calendario tanto en LaLiga EA Sports como en LaLiga Hypermotion, con una fotografía precisa de cómo llegan los equipos a este cierre de año.

El bloque central estará protagonizado por la entrevista a Javier Tebas, en la que el presidente de LaLiga abordará la actualidad del fútbol español, el desarrollo de la temporada y los principales retos a corto y medio plazo. Tras la conversación, el debate continuará con Eloy Lecina y Maria Tikas, que analizarán la última jornada de LaLiga EA Sports y las claves competitivas que deja este final de 2025.

La Conexión Moeve viajará hasta Málaga. Desde allí, Manuel García, periodista de La Opinión de Málaga, analizará la situación deportiva del Málaga CF y el contexto de una LaLiga Hypermotion que sigue marcada por la igualdad y los cambios constantes.

La noche también tendrá espacio para el balance. Maria Tikas repasará lo que ha dado de sí la Liga F Moeve en 2025, en un análisis especial por tratarse del último programa del año, con mirada global a la evolución de la competición y sus protagonistas.

En Fútbol para todos, Claudia Espinosa pondrá el foco en el torneo FC Futures, que se celebrará del 27 al 29 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria. Un espacio para descubrir a las jóvenes promesas que empiezan a pedir sitio y recordar que el futuro del fútbol ya está en marcha.

Antes del cierre, Dolça Pedret conectará con la calle en la sección de Redes sociales, con un vídeo de opinión y una selección de las imágenes más destacadas que han circulado durante el fin de semana.